Майлис Репс встретится с министром просвещения России Ольгой Васильевой

В рамках визита министр образования и науки также примет участие в саммите министров, посетит Казанский университет и встретится с министром просвещения России Ольгой Васильевой. На встрече планируется обсудить возможности сотрудничества между Эстонией и Россией в сфере образования, в частности общего и среднего образования, а также возможности обучения русскоязычных логопедов при содействии российских вузов.
Министр образования и науки пробудет в Казани до субботы. В церемонии закрытия, которая пройдет 27 августа, примет участие канцлер министерства Март Лайдметс.
45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в этом году проходит в Казани. В нем примут участие 1400 молодых людей из 63 стран и регионов, всего в рамках чемпионата состоится 56 различных соревнований. В команду Эстонии входят 13 молодых людей, которые будут соревноваться в 12 различных областях.
Эстония участвует в чемпионате Worldskills с 2007 года. В прошлый раз на проходившем в Абу-Даби чемпионате WorldSkills 2017 команда Эстонии получила бронзовую медаль на соревнованиях по ландшафтному строительству.
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