Майлис Репс встретится с министром просвещения России Ольгой Васильевой

По словам Майлис Репс, очень важно, чтобы наши талантливые ребята получили возможность проявить себя на международных соревнованиях по профессиональному мастерству. ”WorldSkills — это Олимпийские игры профессионального образования, на которые съезжаются молодые люди со всего света, чтобы продемонстрировать свои умения, поучиться у соперников и найти новых друзей, — сказала Репс. — Профессиональное образование нечасто ассоциируется в обществе с интересными и разнообразными начинаниями, хотя на самом деле современное профессиональное образования, помимо приобретения практических навыков, предлагает и огромное количество возможностей для самореализации. Я очень горжусь нашими ребятами и желаю им удачи на соревнованиях!”

Министр Майлис Репс и представители министерства сегодня встретятся с командой Эстонии и примут участие в церемонии открытия. Одновременно с соревнованиями с 2013 года организуют и конференцию WorldSkills, в которой участвуют представители различных государств, образовательных учреждений и сферы предпринимательства, а также международных организаций. Участники конференции обмениваются опытом, обсуждают международные тенденции и проблемы, связанные с приобретением и развитием профессиональных навыков. Министр Репс примет участие в панельной дискуссии конференции.