Майлис Репс встретится с министром просвещения России Ольгой Васильевой

Министр Майлис Репс вместе с делегацией министерства и ЦУ Innove с сегодняшнего дня и до субботы находится в Казани, где с 22 по 27 августа проходит мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Там она обсудит возможности сотрудничества между Эстонией и Россией в сфере образования.
По словам Майлис Репс, очень важно, чтобы наши талантливые ребята получили возможность проявить себя на международных соревнованиях по профессиональному мастерству. ”WorldSkills — это Олимпийские игры профессионального образования, на которые съезжаются молодые люди со всего света, чтобы продемонстрировать свои умения, поучиться у соперников и найти новых друзей, — сказала Репс. — Профессиональное образование нечасто ассоциируется в обществе с интересными и разнообразными начинаниями, хотя на самом деле современное профессиональное образования, помимо приобретения практических навыков, предлагает и огромное количество возможностей для самореализации. Я очень горжусь нашими ребятами и желаю им удачи на соревнованиях!”
Министр Майлис Репс и представители министерства сегодня встретятся с командой Эстонии и примут участие в церемонии открытия. Одновременно с соревнованиями с 2013 года организуют и конференцию WorldSkills, в которой участвуют представители различных государств, образовательных учреждений и сферы предпринимательства, а также международных организаций. Участники конференции обмениваются опытом, обсуждают международные тенденции и проблемы, связанные с приобретением и развитием профессиональных навыков. Министр Репс примет участие в панельной дискуссии конференции.
В рамках визита министр образования и науки также примет участие в саммите министров, посетит Казанский университет и встретится с министром просвещения России Ольгой Васильевой. На встрече планируется обсудить возможности сотрудничества между Эстонией и Россией в сфере образования, в частности общего и среднего образования, а также возможности обучения русскоязычных логопедов при содействии российских вузов.
Министр образования и науки пробудет в Казани до субботы. В церемонии закрытия, которая пройдет 27 августа, примет участие канцлер министерства Март Лайдметс.
45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в этом году проходит в Казани. В нем примут участие 1400 молодых людей из 63 стран и регионов, всего в рамках чемпионата состоится 56 различных соревнований. В команду Эстонии входят 13 молодых людей, которые будут соревноваться в 12 различных областях.
Эстония участвует в чемпионате Worldskills с 2007 года. В прошлый раз на проходившем в Абу-Даби чемпионате WorldSkills 2017 команда Эстонии получила бронзовую медаль на соревнованиях по ландшафтному строительству.
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