Майлис Репс: учебный год начнется 1 сентября
Сегодня министр образования и науки Майлис Репс сказала в передаче ERR, что новый учебный год мог бы начаться 15 августа. Позже Репс прислала опровержение.
Сегодня министр образования и науки Майлис Репс сказала в передаче ERR, что новый учебный год мог бы начаться 15 августа. Позже Репс прислала опровержение.
Обращение министра Майлис Репс на тему начала учебного года:
"Уважаемые учителя, родители, школьники!
Я подтверждаю, что день знаний и начало учебного года по-прежнему приходятся на 1 сентября. Сегодня повсеместно распространилась информация, будто бы в этом году планируются изменения в датах начала учебного года.
Общегосударственного указания, чтобы все ученики с 15 августа пошли в школы, в планах нет.
Во время чрезвычайного положения я активно общалась с родителями, учителями и директорами школ и в числе прочих тем был также поднят вопрос, возможно ли было бы приступить к занятиям до официального начала учебного года. На самом деле такой подход не является чем-то необычным, исключения такого рода делались и ранее, и такая возможность предусмотрена законом об основной школе и гимназии.
Речь идет о возможности, а не об обязательстве, но нынешний год оказался особенным, и такая возможность вызвала больше интереса, чем обычно.
Желаю хорошего конца учебного года и удачи тем, кто сдает экзамены! Также желаю всем отличного, восстанавливающего силы отдыха на летних каникулах, чтобы 1 сентября начать новый учебный год".
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