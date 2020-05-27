Майлис Репс: учебный год начнется 1 сентября

Обращение министра Майлис Репс на тему начала учебного года:

"Уважаемые учителя, родители, школьники!

Я подтверждаю, что день знаний и начало учебного года по-прежнему приходятся на 1 сентября. Сегодня повсеместно распространилась информация, будто бы в этом году планируются изменения в датах начала учебного года.

Общегосударственного указания, чтобы все ученики с 15 августа пошли в школы, в планах нет.

Во время чрезвычайного положения я активно общалась с родителями, учителями и директорами школ и в числе прочих тем был также поднят вопрос, возможно ли было бы приступить к занятиям до официального начала учебного года. На самом деле такой подход не является чем-то необычным, исключения такого рода делались и ранее, и такая возможность предусмотрена законом об основной школе и гимназии.

Речь идет о возможности, а не об обязательстве, но нынешний год оказался особенным, и такая возможность вызвала больше интереса, чем обычно.

Желаю хорошего конца учебного года и удачи тем, кто сдает экзамены! Также желаю всем отличного, восстанавливающего силы отдыха на летних каникулах, чтобы 1 сентября начать новый учебный год".

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