Майлис Репс: рабочий вариант программы детсадовского обучения не советский, а скорее пятсовский

В последние дни "Рабочая версия государственной программы детсадовского обучения" вызвала немало споров. Высказывается мнение, что при составлении документа не учли ныне действующую государственную программу обучения в дошкольных детских учреждениях, а была составлена совершенно новая, делающая акцент на более строгом воспитании программа. Говорят, что при ее подготовке Министерство образования и науки не прислушалось к предложениям, сделанным специалистами дошкольного образования.

Появившийся в министерстве документ учителя детских садов назвали ретроградным и даже советским. По мнению министра, это не так.

"Если мы посмотрим на детали, то он совсем не советский, он отвечает времени Пеэтера Пыльда (первый эстонский министр образования — ред.) и Пятса", — сказала она. "Там есть различные школьные сообщества и это хорошо".

В документе говорится, что "по учению Пеэтера Пыльда нужно дорожить своим родным языком, учить детей народным традициям, отмечать национальные памятные дни, почитать празднованиями национальных героев, отличая таким образом праздники от будней".

Помимо этого утверждается, что детская игра — не просто развлечение, а важная деятельность, влияющая на нравственность. Главу "Создание общих основных ценностей и нравственное воспитание" завершает соображение о том, что о нравственном развитии ребенка и готовности его к школе можно судить по тому, следует ли он оговоренным правилам игры.