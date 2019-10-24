24.10.2019, 09:15

Майлис Репс: рабочий вариант программы детсадовского обучения не советский, а скорее пятсовский

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Анна Теэле Орав
Анна Теэле Орав
EST 4
Haridusteemaline pressikonverents Tallinna Lotte Lasteaias
Haridusteemaline pressikonverents Tallinna Lotte LasteaiasFoto: Kristjan Järv

В рабочей версии программы государственного обучения в детских садах говорится, что шести- или семилетний ребенок должен уметь танцевать эстонские народные танцы "вальс лабаяла" и "каэраяан", а также чтить народных героев. Репс сказала, что она не вмешивалась в работу и доверяет экспертам.

В последние дни "Рабочая версия государственной программы детсадовского обучения" вызвала немало споров. Высказывается мнение, что при составлении документа не учли ныне действующую государственную программу обучения в дошкольных детских учреждениях, а была составлена совершенно новая, делающая акцент на более строгом воспитании программа. Говорят, что при ее подготовке Министерство образования и науки не прислушалось к предложениям, сделанным специалистами дошкольного образования.

Появившийся в министерстве документ учителя детских садов назвали ретроградным и даже советским. По мнению министра, это не так.

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"Если мы посмотрим на детали, то он совсем не советский, он отвечает времени Пеэтера Пыльда (первый эстонский министр образования — ред.) и Пятса", — сказала она. "Там есть различные школьные сообщества и это хорошо".

В документе говорится, что "по учению Пеэтера Пыльда нужно дорожить своим родным языком, учить детей народным традициям, отмечать национальные памятные дни, почитать празднованиями национальных героев, отличая таким образом праздники от будней".

Помимо этого утверждается, что детская игра — не просто развлечение, а важная деятельность, влияющая на нравственность. Главу "Создание общих основных ценностей и нравственное воспитание" завершает соображение о том, что о нравственном развитии ребенка и готовности его к школе можно судить по тому, следует ли он оговоренным правилам игры.

По словам Репс, развитие каждой программы обучения, как дошкольного, так в основной школе, крайне разноречиво. "Наш вице-канцлер, эксперт в этой области, пытается различные предложения других экспертов свести в один документ", — говорит Репс о рабочей версии программы детсадовского обучения и добавляет, что особых мнений возникает много. Как говорит министр, спор в образовательной среде идет в основном вокруг того, всё ли на сегодняшний день у нас хорошо или нужно всё полностью обновить.

Рабочая версия вызвала недовольство и в Facebook, где создана группа за то, чтобы документ был отозван.

С рабочей версией можно ознакомиться здесь.

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