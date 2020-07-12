Майлис Репс прокомментировала сексуальное образование дошкольников

По оценке Кинго, советы, описанные в распространенном среди воспитателей детских садов издании "Сексуальное воспитание в дошкольном возрасте", противоречат государственной учебной программе.

Однако Майлис Репс, отчитавшаяся перед депутатом на трех страницах формата А4, с этим не согласна — по ее словам, речь идет о методическом пособии, которое не идет вразрез с государственной учебной программой: "Данный материал поддерживает обучение и воспитание в дошкольном возрасте по темам человеческого тела, эмоций и безопасности".

"В то же время Министерство образования и науки считает важным, чтобы воспитатели детских садов постоянно совершенствовали свою подготовку и чувствовали себя уверенно в преподавании всех предметных областей государственной учебной программы, будучи готовыми принимать самостоятельные решения о том, какие методы и методические материалы им необходимы для преподавания", — отметила Майлис Репс.

Министр также сообщила, что нынешняя государственная учебная программа детских дошкольных учреждений напрямую не рассматривает вопросы полового воспитания, но затрагивает личные, социальные и когнитивные и учебные навыки ребенка.