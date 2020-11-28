Майлис Репс после ухода с поста министра в итоге еще и выиграла в зарплате

Зарплата Майлис Репс в качестве министра образования была 5662,50 евро в месяц. Зарплата депутата Рийгикогу составляет 4330,15 евро в месяц.

Сегодня на заседании Комиссия по делам Европейского союза избрала Майлис Репс новым председателем. Комиссия по делам Европейского союза — это постоянная комиссия, которая принимает решения по вопросам ЕС и отвечает за их координирование.

В итоге ее зарплата на новой должности будет составлять столько же, сколько и на министерской — 5662,50 евро.

Однако на депутатской должности Репс будет получать еще и компенсацию расходов, связанных с работой, в размере до 30%, эта сумма составляет около 1300 евро в месяц. Связанные с работой расходы депутата Рийгикогу — это расходы на транспорт, связь и почту, командировки, канцелярские товары, обучение, представительские расходы и расходы на прием посетителей, расходы на переводчиков, расходы на проживание, а также на проведение экспертиз и расследований.

Кроме того, работая министром в нынешнем правительстве, Репс ни разу не брала отпуск. По словам советника по связям с общественностью министерства Тарму Курма, у Репс накопилось 66 календарных дней неиспользованного отпуска на 12 559 евро.

В итоге Репс после скандала хоть и лишилась престижного министерского портфеля, но в денежном плане выиграла.