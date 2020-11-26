Майлис Репс получит за неиспользованный отпуск почти 16 000 евро

По словам советника по связям с общественностью министерства Тарму Курма, у Репс накопилось 66 календарных дней неиспользованного отпуска на 12 559 евро. С компенсации вычитаются налоги. Курм пояснил, что в прошлом году согласно закону она заработала 35 дней отпуска, которые истекали в конце этого года. В этом году она пробыла в должности до 21 ноября, заработав таким образом 31 день отпуска.

Репс стала министром образования и науки в 2016 году, при первом правительстве Ратаса. По словам Курма, за четыре года министр официально отдыхала только один раз, в октябре 2017 года восемь дней.

В 2018 году у Репс также был отпуск, который, однако, официально не оформлялся. Тогда она по сути в рабочее время поехала в Хорватию на служебном автомобиле. Неофициальный отдых изданию Postimees Репс объяснила тем, что не хотела отправлять свои документы на подпись кому-то другому, и, как правило, во время путешествий по Европе она не оформляла себе замену.

Курм пояснил, что в случае с поездкой в Хорватию речь шла о договоренности, что таким образом (свободным временем) ей компенсируется переработки. Представитель ведомства заверил, что никаких расходов в связи с этой поездкой министерство не понесло.