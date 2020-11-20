Майлис Репс подает в отставку

"Последняя неделя была самым тяжелым периодом в моей политической карьере. Я оказался под сильным давлением в связи с тем, что совмещаю роли министра и матери. Я признаю, что совершала ошибки и приношу за это свои извинения", — сказала Репс.

По словам Репс, она хочет обеспечить своим несовершеннолетним детям безопасную атмосферу воспитания. "Вот почему сегодня я решила уйти с поста министра образования и науки, также беру на себя политическую ответственность за свои ошибки при совмещении работы и семейной жизни", - добавила Репс.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Репс продолжит работу в качестве депутата Рийгикогу.

Напомним, что во вторник издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

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