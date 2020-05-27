Майлис Репс отправила бы детей в школу с 15 августа

Министр образования и науки Майлис Репс сказала в передаче ERR "Otse uudistemajast", что школьники могли бы начать новый учебный год 15 августа.
По словам Репс, начать учебный год с середины августа планируют уже многие школы. В августе, по ее словам, можно было бы проводить уроки для тех учеников, которые нуждаются в репетиторстве, также можно было бы организовать не состоявшиеся весной классные экскурсии и другую деятельность, которая весной была отменена.
Официально учебный год начался бы все-таки 1 сентября, но у школ была бы возможность начать раньше, чтобы исправить упущения весеннего домашнего обучения.
Ведущий Индрек Кийслер спросил у министра, отправлено ли школам какое-либо руководство к действию, если вирус осенью вернется.
Репс сказала, что составлением руководства занимаются и консультируются и со школами.
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