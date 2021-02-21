Майлис Репс официально стала подозреваемой по уголовному делу

Занимавшая в недавнем прошлом пост министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) стала в пятницу официально подозреваемой по уголовному делу и побывала на допросе в Центральной криминальной полиции, пишет Õhtuleht.
Насколько стало известно изданию Õhtuleht, коррупционное бюро Центральной криминальной полиции и Госпрокуратура хотели поличить от Репс пояснения, касающиеся случаев присвоения имущества министерства, о которых сообщили работники ведомства, побывавшие на беседах в полиции.
Самый курьезный случай, по всей видимости, связан с использованием в личных интересах кофейной машины Jura.
Сейчас пресловутый кофейный аппарат находится на складе министерства.
Репс вернула его после того, как ушла в ноябре со должности министра после вспыхнувшего скандала, связанного с использованием служебного автомобиля в личных целях.
Подробнее читайте в Õhtuleht.
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