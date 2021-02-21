Майлис Репс официально стала подозреваемой по уголовному делу

Насколько стало известно изданию Õhtuleht, коррупционное бюро Центральной криминальной полиции и Госпрокуратура хотели поличить от Репс пояснения, касающиеся случаев присвоения имущества министерства, о которых сообщили работники ведомства, побывавшие на беседах в полиции.

Самый курьезный случай, по всей видимости, связан с использованием в личных интересах кофейной машины Jura.

Сейчас пресловутый кофейный аппарат находится на складе министерства.

Репс вернула его после того, как ушла в ноябре со должности министра после вспыхнувшего скандала, связанного с использованием служебного автомобиля в личных целях.

Подробнее читайте в Õhtuleht.