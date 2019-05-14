Майлис Репс — о зарплате учителей в 2000 евро, русскоязычном образовании, гомопопаганде и риторике EKRE

При прошлом правительстве нам удалось поднять зарплату воспитателей с высшим образованием до 90% от зарплаты учителя. Если с такой же квалификацией, как и у школьного, то до 100%. По состоянию на 2019 год они в принципе сравнялись. 10% разница получается из-за того, что у школьного учителя должна быть как минимум степень магистра, тогда как у преподавателя дошкольного заведения может быть и бакалавр. Воспитателю с магистерской степенью следуют платить и равноценную зарплату.

Что станет с русскоязычным образованием?

В течение следующих четырех лет произойдут некоторые изменения, но революции не будет. Те дети, кто ходил в детсад, в котором было очень активное языковое погружение или иная методика, в 20% случаев идут далее или в эстоноязычную, или в двуязычную школу. Те, кто ходит в обычную русскоязычную группу — 2%. Если бы дети могли по окончании детсада более-менее свободно общаться на эстонском, их выбор был бы значительно шире. Решение — никакое не закрытие, а то, что дети должны учить эстонский язык. Кохтла-ярвеская история — сигнал, что не все эстонцы готовы учиться с большим количеством русских. Потому и не произошло активного слияния школ. Все хотели бы, чтобы русские дети учили эстонский, но в какой пропорции эстонским и русским детям учиться вместе — тут в обществе есть разногласия.

EKRE хотело министерство образования себе, чтобы прекратить гомопропаганду. Есть ли она у вас в министерстве?

Таких амбиций стать министром образования и науки я раньше не видела. За годы Эстония заняла позицию, что у нас — государственная учебная программа, известные рамки и требования к квалификации. Что делать в классе и какие образовательные средства использовать, как выстраивать урок — ответственность учителя. Конечно, есть ответственность и на директоре, на местном самоуправлении и , в конце концов, на государстве. У нас сейчас нет такого, чтобы министр говорил учителю: не показывай нетрадиционную модель семьи. В учебной программе значится: рассказать о семье. Как учитель понимает семью, какой материал использует — его свобода. Нет ни одного государственного документа, ни в учебной программе, ни в предметной, где было бы сказано: надо представить семью из двух женщин или двух мужчин.

Долго ли нам ждать, когда риторика EKRE станет умереннее?

Вообще ждать не надо. Мы сами должны быть последовательны, не стоит становиться толерантными. Урмас Рейнсалу верно сказал, что дела в обществе пошли так, что мы постоянно принимаем новую нормальность. Когда господин Лиги впервые сказал что-то про женщин, над чем все охали, все были шокированы. Когда же он сказал это в пятый раз, все сказали, мол, ну, это же Лиги. О речи Грязина сказали, что, ну, это же Грязин.

Как долго продержится это правительство, если EKRE говорит, что вздумается, а центристы и ”Отечество” объясняют и извиняются?

Очень мало.

До Рождества?

Нет, так не пойдет. Так продолжаться не может.