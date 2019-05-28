Майлис Репс о финансировании науки: мы должны достичь одного процента

Как сообщается в пресс-релизе министерства, для сохранения нынешнего уровня финансирования наука получит дополнительно 143 миллиона евро.

”Надеюсь, что большой шаг к достижению этой цели мы сможем сделать уже через несколько месяцев, когда будет готов бюджетный прогноз, и станут известны возможности увеличения государственного финансирования науки. Финансирование науки в размере одного процента от ВВП, подобно оборонным расходам, должно считаться само собой разумеющимся и не подлежать обсуждению”, — сказала министр.

”В ситуации, когда правительство при обсуждении бюджетной стратегии вынуждено обсуждать сокращение расходов, утешением служит, что наука получит дополнительно 143 миллиона для того, чтобы финансирование науки оставалось стабильным”, — сказала Майлис Репс и добавила, что не скрывает того, что, разумеется, ожидания были и остаются большими.

”Благодарю всех ученых за то, что вы настаиваете на увеличении финансирования нашей области, и призываю вас и в дальнейшем проявлять активность — только так, совместными усилиями, мы сможем добиться желаемой цели. Как министра образования, меня беспокоит недофинансирование науки, и я ни в коем случае не планирую отказываться от цели увеличить финансовую поддержку науки государством”, — сказала Репс.