Майлис Репс: новым премьер-министром станет Кая Каллас

Об этом сообщила в четверг в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс, которая возглавляет делегацию центристов на переговорах по созданию нового правительства, пишет RusERR.

По ее словам, к полуночи среды стало ясно, что в случае успешного завершения переговоров новым премьер-министром станет Кая Каллас. Репс отметила, что на первом этапе чувствительные для центристов и реформистов темы на переговорах затрагивать не будут.

Она добавила, что Центристская партия по-прежнему хотела бы создать правительство из трех партий, в которое помимо центристов и реформистов входила бы и партия Isamaa, однако Партия реформ это не поддержала.

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