Майлис Репс на ETV: я должна принести всем телезрителям извинения

Вчера издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей

Ведущий программы "Ringvaade" Марко Рейкоп спросил Репс, чувствует ли она, что сделала что-то неправильно.

"Естественно", — сказала министр. "Нет сомнений, что должна принести всем телезрителям извинения. Тот уклад жизни, который шаг за шагом сложился за четыре года, по каким-то практическим моментам казался совершенно разумным решением, но теперь, если посмотреть на итоги и на себя в зеркало, то, естественно, я перешла границу разумного и надо явно внести коррективы".

Репс согласилась с ведущим передачи, который сказал, что в Эстонии есть же и другие многодетные матери-одиночки, которые, к несчастью, не могут за государственные деньги возить детей.

"Все последние дни у меня, в принципе, был точно такой же вопрос. Разумеется, с одной стороны есть юридическая контекст — министру дают служебный автомобиль, налоги уплачены, можно использовать. Но, естественно, в контексте того, что в Эстонии много людей, кому это не позволено, министр должен быть очень осторожным — если ему даже юридически определенные вещи разрешены — это правильным только кажется или это является в самом деле правильным", — ответила Репс.

Прокуратура взвешивает возможность возбуждения против министра уголовного дела. Репс по этому поводу сказала, что в случае уголовного преследования будет открыта и готова ответить на все вопросы.

Газета Õhtuleht опубликовала сегодня еще одну статью, в которой говорится о том, что у министра есть высокооплачиваемые советники, у одного из которых работа как раз и заключается в том, чтобы быть нянькой.

Репс сказала, что это не соответствует действительности. "Был период, когда в самом деле может быть требовалось больше помощи, это был период председательства", — сказал Репс, но заверила, что сейчас уже всё по-другому. "Были моменты, когда я в самом деле звоню и прошу помощи. Но работа одного советника — помогать министру в работе по распорядку дня, и работа второго советника — анализ крупных пакетов в сфере законодательства".