Майлис Репс: мне известно лишь о начале делопроизводства и то, что мне не предъявлено подозрений и обвинения

”Вечером 29 января я получила электронное письмо, в котором меня известили, что начатое в связи с использованием служебного автомобиля дело о проступке переквалифицировано в уголовное. Понимаю, что общественность ожидает пояснений по данной ситуации. К сожалению, сегодня я не могу подробно комментировать отдельные детали этого дела. Мне не была передана информация относительно хода дела, не были предоставлены разъяснения и информация относительно эпизодов дела, которые могли послужить причиной такого решения прокуратуры. На сегодняшний день мне известно лишь о начале делопроизводства и то, что мне не предъявлено подозрений и обвинения.

Будучи политиком, я всегда осознавала, что каждый мой шаг вызывает пристальное внимание, поэтому необходимо не только следовать закону, но и соответствовать ожиданиям людей и их чувству справедливости. Я уже говорила о том, что в напряженный период, пытаясь совместить работу и семейную жизнь, допустила ошибки, используя служебный автомобиль и поручая водителю при необходимости возить и своих детей. Поэтому я, взяв на себя политическую ответственностью, подала в отставку с поста министра. Я тоже заинтересована в том, чтобы как можно скорее узнать причины решения прокуратуры переквалифицировать дело и дать свои разъяснения как следствию, так и общественности. Для этого я всячески сотрудничаю со следствием и прокуратурой”.

В ноябре прошлого года Репс подала в отставку с поста министра из-за скандала с нецелевым использованием служебного автомобиля. Издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.