"В истории есть множество трагических страниц, из которых нужно уметь извлекать уроки, и то, что Международный день памяти жертв Холокоста отмечают именно сегодня, говорит о желании помнить и поминать тех, кто пострадал, — сказала в своей речи на еврейском кладбище Рахумяэ министр Майлис Репс. — Холокост — это трагедия 20 века для всей европейской цивилизации. Ничто не может оправдать преступления против человечности, и нам нельзя об этом забывать".

В Эстонии Международный день памяти жертв холокоста отмечается с 2003 года. Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Аушвица, организует министерство образования и науки совместно с Еврейской общиной Эстонии, делегацией Международного альянса в память о Холокосте и Эстонским институтом исторической памяти.

Молодые люди осмыслили уроки холокоста

Вместе с Эстонским институтом исторической памяти был проведен конкурс сочинений "Клоога и Аушвиц 75 — как это касается меня сегодня". Сегодня в Центре еврейской общины отметили победителей конкурса, ими стали Кадри Кальве из гимназии Канепи, Роман Золотарев из Таллиннской кесклиннаской русской гимназии и Хейти Тальвик из Таллиннской еврейской школы.