27.01.2020, 20:25

Майлис Репс: Холокост — это трагедия 20 века для всей европейской цивилизации

 (7)
EST 8
Майлис Репс: Холокост — это трагедия 20 века для всей европейской цивилизации
Фото: Министерство образования и науки

Сегодня исполнилось 75 лет со дня освобождения концлагеря Аушвиц. В честь Международного дня памяти жертв Холокоста на таллиннском еврейском кладбище Рахумяэ состоялась государственная церемония поминовения.

"В истории есть множество трагических страниц, из которых нужно уметь извлекать уроки, и то, что Международный день памяти жертв Холокоста отмечают именно сегодня, говорит о желании помнить и поминать тех, кто пострадал, — сказала в своей речи на еврейском кладбище Рахумяэ министр Майлис Репс. — Холокост — это трагедия 20 века для всей европейской цивилизации. Ничто не может оправдать преступления против человечности, и нам нельзя об этом забывать".

В Эстонии Международный день памяти жертв холокоста отмечается с 2003 года. Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Аушвица, организует министерство образования и науки совместно с Еврейской общиной Эстонии, делегацией Международного альянса в память о Холокосте и Эстонским институтом исторической памяти.

Молодые люди осмыслили уроки холокоста

Вместе с Эстонским институтом исторической памяти был проведен конкурс сочинений "Клоога и Аушвиц 75 — как это касается меня сегодня". Сегодня в Центре еврейской общины отметили победителей конкурса, ими стали Кадри Кальве из гимназии Канепи, Роман Золотарев из Таллиннской кесклиннаской русской гимназии и Хейти Тальвик из Таллиннской еврейской школы.

Министр Майлис Репс подчеркнула, что в современном мире больше не должно быть места для ксенофобии. "Для того, чтобы не допустить повторения, мы должны объяснять это школьникам, посредством школьного образования обеспечить историческую преемственность и понимать значение сегодняшнего дня", — сказала Репс.

Одна из победителей конкурса сочинений, Кадри Кальве написала: "Холокост — это историческое событие, окруженное множеством ужасающих историй, которые и формируют наше сегодняшнее представление о том, что происходило до и во время Второй мировой войны. Ужас этих событий делает их очень важными — это то, о чем нельзя забыть и что невозможно игнорировать".

В качестве награды трое победителей конкурса получат возможность поехать на экскурсию в Польшу. На конкурс были представлены работы как на русском, так и на эстонском языках. Ученики представили свои размышления на тему прав человека, демократии и свободы, различных идеологиях и массовом психозе.

Читайте также: