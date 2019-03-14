Майлис Репс: давайте говорить и писать по-эстонски с удовольствием!

Думать — это приятно,

Говорить — сложнее /…/

Язык дает нам бесценную возможность думать и общаться. Строчки стихотворения Хандо Руннеля можно в том числе истолковать и так. Почему думать проще, чем говорить?

Прежде всего потому, что когда думаешь, то ход своих мыслей не требуется объяснять, при разговоре мы адресуем наши мысли кому-то другому, и должны прилагать определенные усилия, чтобы донести свою мысль до собеседника. Стихотворение Руннеля продолжается строчками:

Говорить — проще,

Писать — еще сложней /…/

Почему говорить проще, чем писать? Потому что изложение мыслей в письменном виде требует еще большей точности. О жизнеспособности языка можно судить по тому, как к нему относятся его носители, как язык используется в цифровом мире, каков уровень языкознания, легко ли говорить и писать на этом языке на профессиональные темы.

Эстонский язык полон жизненной силы. Образование на эстонском можно получить вплоть до докторской степени, профессиональный язык обновляется во всех сферах. С точки зрения языковой технологии эстонский язык входит в число 50 лучших языков мира. У нас много причин на то, чтобы гордиться эстонским языком.

Сегодня мы отмечаем день родного языка, и этот день особенно праздничный в год эстонского языка. Эстонский язык впервые был назван в качестве государственного ровно сто лет назад, в предконституционном документе ”Временный порядок управления Эстонской Республикой.