Майлис Репс: давайте говорить и писать по-эстонски с удовольствием!

Представляем вашему вниманию приветствие министра образования и науки Майлис Репс в связи с днем родного языка:
Думать — это приятно,
Говорить — сложнее /…/
Язык дает нам бесценную возможность думать и общаться. Строчки стихотворения Хандо Руннеля можно в том числе истолковать и так. Почему думать проще, чем говорить?
Прежде всего потому, что когда думаешь, то ход своих мыслей не требуется объяснять, при разговоре мы адресуем наши мысли кому-то другому, и должны прилагать определенные усилия, чтобы донести свою мысль до собеседника. Стихотворение Руннеля продолжается строчками:
Говорить — проще,
Писать — еще сложней /…/
Почему говорить проще, чем писать? Потому что изложение мыслей в письменном виде требует еще большей точности. О жизнеспособности языка можно судить по тому, как к нему относятся его носители, как язык используется в цифровом мире, каков уровень языкознания, легко ли говорить и писать на этом языке на профессиональные темы.
Эстонский язык полон жизненной силы. Образование на эстонском можно получить вплоть до докторской степени, профессиональный язык обновляется во всех сферах. С точки зрения языковой технологии эстонский язык входит в число 50 лучших языков мира. У нас много причин на то, чтобы гордиться эстонским языком.
Сегодня мы отмечаем день родного языка, и этот день особенно праздничный в год эстонского языка. Эстонский язык впервые был назван в качестве государственного ровно сто лет назад, в предконституционном документе ”Временный порядок управления Эстонской Республикой.
Мероприятия и проекты в рамках года эстонского языка будут проходить в течение всего года. Январь стал месяцем литературы, февраль — месяцем редактирования и корректного использования языка. Сейчас, в марте, отмечаем месяц родного языка. В апреле — месяц языкознания, май — будет месяцем терминологии и профессионального языка, июнь — месяцем статуса и репутации языка. Июль — месяц певческого праздника, август — месяц соотечественников, сентябрь — месяц изучения языка и переводчиков, октябрь — месяц чтения и игр, ноябрь — месяц эстоноязычной науки и декабрь — месяц эстоноязычного образования.
Я призываю всех в течение этих месяцев думать, говорить и действовать во имя того, чтобы эстонский язык больше ценился во всех его проявлениях — и в речи, и на письме. Давайте гордиться эстонским языком и получать удовольствие от того, что мы говорим и пишем на нем. Так давайте же поступать так, как Руннель сформулировал в последней строфе своего стихотворения:
Думать так приятно,
Как это непросто,
Главное при этом
Не забыть про радость!
Желаю всем хорошего дня родного языка!