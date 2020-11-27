Майлис Репс быстро нашли новую должность — председателя комиссии по делам Европейского союза

Внеочередные выборы прошли в связи с назначением бывшего председателя комиссии по делам Европейского союза Аннели Отт на должность министра государственного управления. Бывший министр государственного управления Яак Ааб стал министром образования и науки. Ушедшая с поста министра образования и науки Майлис Репс вернулась в Рийгикогу и приступила к работе в комиссии по государственной обороне и комиссии по делам ЕС.

Членами комиссии также являются Калле Грюнталь, Хейки Хепнер, Руубен Каалеп, Калев Калло, Тармо Круузимяэ, Оудекки Лооне, Лаури Ляэнеметс, Тынис Мёльдер, Кейт Пентус-Розиманнус, Таави Рыйвас, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Яак Валге и Март Вырклаэв.

Комиссия по делам Европейского союза — это постоянная комиссия, которая принимает решения по вопросам ЕС и отвечает за их координирование. Комиссия выдает правительству республики мандаты на высказывание точки зрения в отношении проектов правовых актов ЕС и мандаты на выражение позиции Эстонии на заседаниях Совета министров и Европейского совета. Правительство обязано следовать решениям комиссии и брать их за основу в обсуждениях на европейском уровне.