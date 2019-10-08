Махинации с европейскими грантами в институте Нурксе: комиссия ТТУ не обнаружила мошенничества

Университетская комиссия пришла к выводу, что в отчетности по проекту OpenGovIntelligence (OGI) были допущены неточности, когда косвенные расходы в отчетах фиксировались как прямые. Кроме того, не были в полном объеме составлены таблицы учета рабочего времени, а часть таблиц не была подписана работниками.

Проектный коллектив также недостаточно документировал свою деятельность и не всегда давал корректные ссылки на проект в публикациях, а членам коллектива недостаточно четко разъяснили их роли.

"Нарушение порядка управления проектами вызывает сожаление. Помимо хороших научных результатов, для обеспечения доверия к науке и ученым нужно соблюдать и установленные правила", — сказал председатель комиссии Ренно Вейнталь и добавил, что при этом доказательств совершения преступления они не нашли и и комиссия пришла к выводу, что опубликованные в статье Postimees от 22 августа обвинения в мошенничестве не имеют под собой оснований".