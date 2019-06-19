Магистерская работа главы полиции Эльмара Вахера — по большей части плагиат

”В работе Вахера есть элементы обмана. Там ссылки не отсутствуют, они опущены. Опущены для того, чтобы скрыть какие-то другие слабости работы, — сказал Пярнапуу газете EE. ‑ Благодаря тому, что он не сделал ссылок на докторскую работу Яаэтма и докторскую работу Лааринга, можно утверждать, что его магистерская работа представляет собой нечто новое”.

По словам Пярнапуу, в смысле числа проблемных мест работа Вахера гораздо лучше работ Райнера Вакра и Анастасии Коваленко. ”Целых глав или разделов сразу он в свою работу не копировал, но он копировал по одному или несколько абзацев, в некоторых случаях объемом со страницу” — отметил эксперт.

Если проблемы касаются единичных предложений, можно было бы, как считает Пярнапуу, посмотреть на это сквозь пальцы. Но когда речь идет о десятках абзацев, то плагиата в работе настолько много, что работу целиком нужно бы признать плагиатом. ”Это в Эстонии делалось. Такие решения принимались и в суде”, — сказал Пярнапуу.