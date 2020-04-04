04.04.2020, 10:03

Магазины, торговые центры, рестораны, заводы. Все, что нужно знать о действующих в стране ограничениях

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EST
Lõunakeskus 26.03.2020
Lõunakeskus 26.03.2020Foto: Argo Ingver

В пятницу Юри Ратас подписал распоряжение, согласно которому все торговые залы и залы предприятий обслуживания, которые открыты для посещения, необходимо оснастить средствами дезинфекции. Для выполнения правила 2+2 магазин или предприятие обслуживания должны рассчитать, сколько клиентов одновременно могут вместиться в торговый зал.

Ограничения вступают в силу с 4 апреля. Предлагаем вашему вниманию ответы на часто задаваемые вопросы относительно ограничений, которые уже вступили в силу ранее и продолжают действовать.

Каково основное содержание новых ограничений по передвижению людей, наложенных на торговые центры, магазины, места общественного питания?

Начиная с 25 марта:
• в общественном месте и в помещении (за исключением дома) нужно держаться от другого человека на расстоянии не менее 2 метров. Общественными местами являются, например, игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы.
• В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Данное ограничение не действует для семей, которые находятся или передвигаются вместе, а также для людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.

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Начиная с 27 марта:
• В торговых центрах остаются открытыми только самые необходимые магазины и пункты обслуживания. Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, торговые места телекоммуникационных компаний, банковские конторы, посылочные автоматы и магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование на основании карточки на вспомогательное средство или карточки на медицинское оборудование. В местах питания торгового центра разрешена только продажа еды на вынос (за исключением случаев, когда туда можно попасть напрямую с улицы/парковки или другим подобным путем). Все магазины и пункты обслуживания, которые остаются открытыми должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств как возле входов, так и выходов.
• Места общественного питания и бары не должны быть открыты после 22.00 (за исключением продажи еды на вынос и доставки на дом)
• Закрыты заведения увеселительного и развлекательного характера.

Ограничения могут пересмотреть по прошествии двух недель. Следование мерам чрезвычайного положения обязанность каждого человека. Только так мы защитим от коронавируса себя и своих близких, а также самую уязвимую группу жителей Эстонии: наше старшее поколение и людей с хроническими заболеваниями. В случае возникновении вопросов проследуйте на kriis.ee/ru или звоните по тел 1247.

Есть ли исключения из требования собираться не более двух человек? Как могут выполнять работу, например, строители, укладчики кабелей связи и обслуживающий персонал мобильных мачт, укладчики труб и другие специалисты, характер работы которых предполагает совместную деятельность более двух человек одновременно?

Цель ограничений состоит в том, чтобы защитить здоровье людей, и их применяют тогда, когда это возможно и разумно делать. Например, обслуживающий персонал систем связи, укладчики труб и кабелей, строители и др., чья работа требует пребывания большего количества людей в общественных местах, смогут по-прежнему выполнять все рабочие предписания и требования безопасности и выполнять свою работу. Исключение действует и для людей, исполняющих служебные обязанности. По-прежнему нужно помнить, что на рабочем месте необходимо использовать средства для дезинфекции, пребывающие из-за границы должны две недели оставаться дома и внимательно следить за своим здоровьем. При изменении условий работы, с этим должны быть согласны обе стороны.

Те, кто работает в офисах, должны учитывать, что рекомендуемая дистанция в условиях открытого офиса составляет не менее 2 метров, важно постоянное проветривание, регулярная уборка, больных и тех, кто возможно контактировал с зараженными, а также входящих в группы риска людей, нужно по возможности отправлять домой и т.д.
В распоряжении руководителя особого положения говорится, что нахождение и передвижение в общественных местах групп более двух лиц, за исключением случаев, когда это невозможно обеспечить разумным образом запрещено.

Что будет с крупными предприятиями, будет ли их работа остановлена, поскольку в связи с распоряжением руководителя особого положения люди должны соблюдать во внутренних помещениях (за исключением пребывания дома) с другими людьми дистанцию не менее 2м?

Крупные предприятия продолжат работать в штатном режиме, следуя рекомендациям Департамента здоровья и желательно так, чтобы расстояние между работниками было 2 метра. Дополнительные меры особого положения касаются соблюдения дистанции между людьми в общественных местах (уличные игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, оздоровительные и туристические тропы, помещения), где необходимо соблюдать с другими людьми дистанцию не менее двух метров, за исключением нахождения дома, а также в случаях, когда разумное обеспечение этих мер невозможно.

Каким образом производственному предприятию реорганизовать работу, чтобы работники смогли соблюсти 2-метровую дистанцию? Специфика работы такова, что, например, при комплектации изделия оно передается из рук в руки. Разрешено ли это?

Да, если работники соблюдают правила гигиены рук, ни у кого из работников не наблюдается симптомов заболевания, на рабочем месте есть возможность использовать дезинфицирующие средства и средства защиты (исходя из специфики производственной деятельности, например перчатки и т.п.), распоряжение руководителя чрезвычайного положения позволяет отклониться от соблюдения правила "2+2", когда его выполнение в рамках данного производственного процесса нереализуемо. В таком случае действует исключение. Кроме того, важно регулярно проветривать помещение и производить уборку рабочего пространства.

Что такое торговый центр?

Общее ограничение на передвижение действует в торговых центрах, при определении значения которых, нужно исходить из общепринятого понимания, то есть: торговый центр — это здание или здания, где вместе находятся несколько (три или более) магазинов или предприятий по обслуживанию, куда можно попасть через общий вход и общее помещение. Магазин — это место продажи, определение которого дано в законе о торговой деятельности. В общем случае, если торговый центр позиционирует себя, как торговый центр, то он, как правило, таковым и считается. Наличие нескольких торговых предприятий, благоприятствует нахождению людей в центрах, что создает благоприятные условиях для распространения вируса.

Может ли какой-нибудь находящийся в торговом центре магазин оставаться в особом случае открытым?

Да, открытым может оставаться находящийся в торговом центре магазин, если у него есть отдельный вход с улицы. Открытыми могут оставаться также находящиеся в торговом центре магазины, если туда можно попасть, минуя помещения общего пользования, например, напрямую с парковки. По тому же принципу могут оставаться открытыми находящиеся при торговых центрах заведения общественного питания, имеющие вход с улицы.

Если в закрытом многоэтажном торговом центре на нижнем этаже остался всего один непродовольственный магазин, то может ли он оставаться открытым?

Магазин в торговом центре может оставаться открытым, если у него есть отдельный вход с улицы или если в магазин можно попасть, минуя помещения общего пользования, например, через парковку.

Пример 1. Да, если весь второй этаж торгового центра закрыт и на нижнем этаже остался только один магазин, тогда мы имеем дело с магазином, у которого есть отдельный вход с улицы и он может оставаться открытым.
Пример 2. Если в торговом центре установлена перегородка таким образом, чтобы в магазин можно было попасть напрямую через входную дверь, тогда он может оставаться открытым, потому что организован отдельный вход в магазин.

Ограничения, указанные в распоряжении, не распространяются на:

• продуктовые магазины,
• аптеки,
• магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование на основании соответствующего документа,
• банковские конторы,
• представительства телекоммуникационных компаний,
• посылочные автоматы,
• места общественного питания, где еда продается только навынос.
Цель состоит в том, чтобы ограничить количество находящихся вместе людей, поскольку это способствует распространению вируса.

Могут ли оставаться открытыми рестораны, бары и кафе, которые не находятся в торговых центрах?

Да, могут оставаться открытыми до 22:00, т. е. до 22:00 в ресторанах, барах и кафе, находящихся вне торговых центров, можно питаться в заведении. После 22:00 в отдельно стоящих ресторанах, барах и кафе разрешена лишь продажа на вынос и доставка еды. В находящихся в торговых центрах барах и заведениях общественного питания постоянно разрешена лишь продажа еды на вынос/доставка еды. Рестораны, бары и кафе т. е. заведения общественного питания, которые находятся при торговом центре, но имеющие вход с улицы, могут быть открыты до 22:00, как и отдельно стоящие заведения общественного питания.

Могут ли магазины, которые не находятся в торговых центрах, оставаться открытыми?

Да, отдельно стоящие магазины, например, строительные магазины, садоводческие магазины и т. д., могут оставаться открытыми.

Отдельно стоящие торговые площади также могут оставаться открытыми. Для Сааремаа и Муху действуют дополнительные ограничения, подробнее на https://www.valitsus.ee/ru/novosti/vnimanie-dopolneniya-k-rezhimu-chrezvychaynogo-polozheniya-dlya-saaremaa-i-muhumaa.

Могут ли находящиеся в торговых центрах места общественного питания оставаться открытыми, как обычно? Другими словами, можно ли в местах общественного питания предлагать еду для употребления на месте?

Нет, находящиеся в торговых центрах места общественного питания могут оставаться открытыми лишь для продажи еды на вынос. Прием пищи на месте запрещен. Рестораны, бары и кафе, т. е. заведения общественного питания, которые находятся при торговом центре, но имеют вход с улицы, могут быть открыты до 22:00, как и отдельно стоящие заведения общественного питания.

Можно ли в продуктовом магазине продавать и другой товар, например, одежду, косметику, кухонные принадлежности, моющие средства?

Да, продажа всех товаров может быть продолжена . Целью закрытия торговых центров является не ограничить ассортимент продаваемого в магазинах товара, а ограничить скопление большого количества людей в одном месте.

Как я попаду в находящийся в закрытом торговом центре продуктовый магазин или аптеку, если аптека, например, находится на несколько этажей выше?

Помещения общего пользования торговых центров, необходимые для того, чтобы добраться до продуктового магазина, аптеки или других попадающих под исключение мест, должны оставаться открытыми.

Могут ли курьеры брать еду в местах общественного питания для доставки людям на дом и после 22:00, если для самих людей место общественного питания закрыто для покупки еды на вынос?

Как обычные люди, так и курьеры могут покупать после 22:00 еду с собой и оказывать услугу доставки еды.

Могут ли пиццерии и пицца-рестораны продолжить работу?

В отношении пиццерий и пицца-ресторанов действуют общие для мест общественного питания правила:
• в пиццериях в торговых центрах разрешена лишь продажа навынос;
• пиццерии с отдельным входом могут оставаться открытыми до 22:00;
• после 22:00 разрешена лишь продажа еды навынос или услуга доставки еды на дом.

Как регулируется работа кафе, которые предлагают лишь кофе и булочки? Или, например, только кофе?

Работа кафе регулируется подобно всем другим заведениям общественного питания — в торговых центрах разрешена лишь продажа на вынос, находящиеся вне торговых центров кафе могут оставаться открытыми до 22:00, после этого разрешена лишь продажа на вынос/доставка еды на дом.

Если у магазина одна дверь в торговом центре, а другая с улицы, может ли магазин в таком случае быть открытым для оказания, например, услуги курьера?

Находящийся в торговом центре магазин (а также место общественного питания) может остаться открытым, если в магазин можно попасть с улицы или парковки и если туда можно будет попасть, минуя помещения общего пользования. Расположенную в торговом центре дверь необходимо в таком случае держать запертой.

Могут ли остаться открытыми, находящиеся в торговых центрах специализированные продуктовые магазины (например, магазин сыров) ?

Под определение продовольственного магазина попадают магазины или прилавки, где продают продовольственные товары. И это внезависимости от размера торгового зала. Например, Biomarket, Juustukuningad, Matsimoka и т.д. могут оставаться в торговых центрах открытыми.

Куда относятся, находящиеся в торговых центрах, места общественного питания, у которых есть отдельный вход с улицы (парковки) ? Речь идет о месте общественного питания в торговом центре или о месте общественного питания за пределами торгового центра?

В случае с местами общественного питания, действует та же логика, что и с магазинами. Если у места общественного питания есть отдельный вход с улицы или туда можно попасть, не через помещения общего пользования центра (например, парковку), то речь идет о месте общественного питания, находящегося отдельно от торгового центра, которое может оставаться открытым для принятия пищи на месте до 22х часов. После 22 часов оно может быть открыто только для продаж навынос. При этом, должно быть соблюдено условие, что клиенты при употреблении еды и напитков на месте, находятся друг от друга на расстоянии не менее 2 метров.

Могут ли в торговых центрах оставаться открытыми зоомагазины?

Находящийся в торговом центре, зоомагазин может оставаться открытым, если туда можно попасть через отдельный вход или с парковки. Если в магазине есть животные, о которых нужно заботиться, то его могут посещать владельцы магазина и работники. Магазин по продаже товаров для домашних животных все же является зоомагазином и не входит в число продуктовых магазинов, независимо от того, продают там только сухой корм и паштеты, или также и животных. Владельцам домашних животных нужно найти магазин, у которого есть отдельный вход с улицы, или заказывать еду для домашних любимцев через интернет магазины. Находящиеся отдельно зоомагазины могут оставаться открытыми.

Может ли алкогольный магазин, который зарегистрирован как предприятие общественного питания, оставаться открытым в торговом центре? Несмотря на то, что отдельного входа нет?

С точки зрения закона, алкогольный магазин является продовольственным магазином и может оставаться открытым.

Может ли торговый центр закрыть для посетителей туалеты?

Не может. Открытыми должны оставаться помещения общего пользования, необходимые для посещения:
• продуктовых магазинов,
• аптек или
• других подпадающих под исключение мест.
Департамент здоровья рекомендует оставлять туалеты для посетителей торгового центра открытыми.
Туалеты рекомендуется мыть и дезинфицировать чаще. По возможности разместите инструкцию по мытью рук.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по эффективному очищению и дезинфекции, размещенными на странице Департамента здоровья.

Если в центре, помимо продовольственного магазина находится всего один магазин (например, цветочный), может ли он остаться открытым?

Да, если в центре менее трех магазинов / мест обслуживания, он может остаться открытым.

Если торговый центр построит стену, чтобы отгородить магазины, могут ли они оставаться открытыми?
Если торговый центр построит стену, которая даст возможность входить в магазин / предприятие обслуживания только с улицы, то такое торговое предприятие может остаться открытым.

Будут ли какие-нибудь ограничения для шиномонтажных мастерских/автомастерских? Какие?

Сейчас нет в планах ограничивать работу шиномонтажных мастерских и автомастерских. Для них действуют те же требования, что и для других предприятий. Предприятия обязаны обеспечить достаточное использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, достаточное очищение и проветривание помещений между приемом клиентов. Также предприятие обязано следить за тем, чтобы клиенты и обслуживающий персонал не имели симптомов болезни, число находящихся в сервисе людей должно быть снижено до минимального и клиенты должны быть достаточно разделены. Департамент шоссейных дорог также сообщил, что со сменой шипованной резины не стоит спешить, поскольку в апреле ожидается изменчивая погода и температура может опуститься ниже нуля. В Эстонии время перехода на летнюю резину гибкое и полиция ни в коем случае не будет никого в апреле за использование шипованной резины штрафовать.

Что будет со строительными и садоводческими магазинами? С магазинами одежды и книжными магазинами, которые не находятся в торговых центрах? Они закроются или останутся открытыми?

Находящиеся вне торговых центров магазины останутся открытыми. Находящийся в торговом центре магазин может остаться открытым, если в магазин можно попасть с улицы или парковки и если туда можно попасть, минуя помещения общего пользования.

Останутся ли находящиеся вне торговых центров салоны красоты открытыми? Как работник салона красоты сможет выполнять требование соблюдать дистанцию не менее двух метров?

Находящиеся вне торговых центров салоны красоты останутся открытыми, если будут соблюдаться рекомендации Департамента здоровья: если они смогут обеспечить достаточное использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, достаточное очищение и проветривание помещений между приемом клиентов, будут следить за тем, чтобы клиенты и обслуживающий персонал не имели симптомов болезни, ограничат число находящихся в салоне людей до минимального и обеспечат необходимую дистанцию между клиентами.

Закроют ли строительные магазины/мебельные магазины?

Находящиеся вне торговых центров магазины останутся открытыми. Находящийся в торговом центре магазин может остаться открытым, если в магазин можно попасть с улицы или парковки и если в магазин можно попасть, минуя помещения общего пользования. Зачастую это так во многих строительных, мебельных, а также садоводческих магазинах.

Каким образом будет осуществлено информирование закрывающихся предприятий? Откуда торговец овощами Ныммеского рынка узнает, что в пятницу он уже не имеет права открывать торговую точку, если он подпадает под этот запрет?

Коммуникация с предпринимателями происходит через профессиональные объединения — Торгово-промышленная палата, Союз торговцев Эстонии, Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии и т.д. Кроме того, информирование ведется через СМИ. Арендаторов торговых точек рынка должен уведомить владелец рынка.

Кто осуществляет надзор за частичным закрытием торговых центров?

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона о торговой деятельности государственный надзор за соблюдением правил, установленных для места осуществления деятельности торговца, на своей административной территории осуществляет волостная или городская управа.

Департаменту полиции и погранохраны распоряжением вменено в обязанность осуществлять надзор над соблюдением 2-метровой дистанции, то есть над поведением людей.
Как следят за соблюдением ограничений?

Мы надеемся, что люди понимают необходимость вести себя ответственно, чтобы препятствовать передаче вируса от человека к человеку. Полицейские вместе с партнерами постоянно патрулируют в общественных местах и, заметив нарушение, обращают внимание людей на действующий порядок. Дополнительная информация о требованиях: www.kriis.ee/ru

Куда следует сообщить, если видишь нарушение ограничений?

Если кто-то заметит, что ограничения нарушаются, об этом следует сообщить в местное самоуправление, непосредственно местной полиции, муниципальной полиции, охранному предприятию или позвонить по номеру 112. Задачей полиции, в первую очередь, является призывать людей к порядку и указывать на действующие требования. Если призыв к соблюдению порядка не помогает, можно назначить штраф 2000 евро.

Что будет, если магазин, учреждение или лицо не соблюдает введенные ограничения?

Если кто-то заметит, что ограничения нарушаются, об этом следует сообщить в местное самоуправление, непосредственно местной полиции, муниципальной полиции, охранному предприятию или позвонить по номеру 112. Задачей полиции, в первую очередь, является призывать людей к порядку и указывать на действующие требования. Если призыв к соблюдению порядка не помогает, можно назначить штраф 2000 евро.

Как долго будут действовать ограничения, касающиеся торговых центров и соблюдения дистанции?

Меры пересматривают не позднее, чем по прошествии каждых двух недель, чтобы оценить их влияние на препятствование распространению вируса.

Что будет с рынками? Их следует закрыть или они останутся открытыми?

Дополнительные ограничения на передвижение на рынки не распространяются. Продавцы должны соблюдать требования Департамента здоровья и обеспечить достаточное использование средств индивидуальной защиты и достаточную уборку, а также следить, чтобы у продавца и клиентов не было симптомов заболевания. Клиенты должны соблюдать 2-метровую дистанцию.

Могут ли продолжать работать те предприятия обслуживания, которые находятся в торговых центрах?

В торговых центрах могут продолжать работу продовольственные магазины, аптеки и магазины, где продают или сдают в аренду вспомогательные средства или медицинские устройства на основании карты вспомогательных средств или карты медицинских устройств (в том числе магазины очков и салоны оптики), банковские конторы, точки продажи телекоммуникационных предприятий, почтовые конторы и посылочные автоматы, а также места общественного питания, где еда продается только навынос и на месте не употребляется.

Каким образом магазин должен обеспечить требование к соблюдению 2-метровой дистанции между людьми? Также в решении правительства есть угроза, что магазин закроют, если он не выполнит это требование.

Мы надеемся, что люди осознают необходимость вести себя ответственно, чтобы предотвратить распространение вируса от человека к человеку. Владелец магазина может следить за количеством входящих людей, и при необходимости ограничить его, к тому же возможно напомнить клиентам о необходимости соблюдения данных требований.

Действуют ли какие-либо ограничения на время работы или ограничения на продажи для заправочных станций ?

Магазинная часть заправочной станции может оставаться открытой 24/7, часть с кафе, где еда и напитки употребляются на месте необходимо закрывать в 22 часа, разрешены лишь покупки с собой и курьерская доставка.

Распространяются ли устанавливаемые на торговые центры ограничения также на здания крытых рынков? Если да, то какие ограничения следует учитывать?

Если в здании крытого рынка торгуют продуктами питания, оно может оставаться открытым, но при условии, что продавцы предоставляют посетителям дезинфицирующие средства и обеспечивают достаточную чистоту поверхностей. Действует также общее ограничение: люди должны соблюдать 2-метровую дистанцию. Если помимо продуктов питания в здании крытого рынка продается одежда, то оно соответствует характеристикам торгового центра (много разных типов продавцов) и должно быть закрыто.

Как работают почтовые отделения?

• Почтовые отделения, расположенные в торговых центрах и не имеющие отдельного входа снаружи, остаются открытыми. Около входа и выхода должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.
• Почтовые отделения, расположенные в торговых центрах и имеющие отдельный вход в помещение, продолжают работу в обычном режиме при условии соблюдения всех санитарных требований.
• Почтовые отделения, расположенные в крупных сетях розничной торговли (не торговые центры), остаются открытыми.
• Отдельно расположенные почтовые отделения продолжают работу в обычном режиме.
• Открытыми также остаются почтовые отделения, которые находятся в торговых центрах и чьи посылки нельзя перенаправить в другое отделение в границах того же города. Это касается 16 местных почтовых отделений, которые находятся в маленьких торговых центрах по всей Эстонии. Открытыми остаются почтовые конторы: Kambja, Elva, Lihula, Mustla, Sindi, Võhma, Kehra, Keila, Maardu, Paldiski, Jõhvi, Kohtla-Järve, Iidla, Tapa, Kunda, Kohila.
Больше информации доступно на странице Omniva.

Есть ли описание более точных требований к ресторанам при передаче товара клиенту?

Обозначено ли какое-либо число людей, которые одновременно, например, могут работать на кухне ресторана?

Следует соблюдать общие требования к работадателям — обеспечивать достаточную очистку рабочих поверхностей, следить за здоровьем работников, обеспечить регулярное мытье рук или дезинфекцию рук, организовать работу таким образом, чтобы работники соприкасались с друг другом в минимальном объеме. Более точное руководство находиться на странице Ветеринарно-продовольственного департамента.

Можно ли использовать 80-градусную водку для дезинфекции рук?

Нет. Помимо алкоголя, средство для дезинфекции делают эффективным и другие компоненты, которые замедляют испарение средства с поверхностей или увлажняют их. Таким образом обеспечивается одноминутный контакт, необходимый для успешной борьбы с вирусом. Этанол сам по себе может не убить бактерии или вирусы, потому что слишком быстро испаряется. Использование этанола в качестве дезинфицирующего средства может замедлить активность возбудителя болезни, но это также может привести к появлению устойчивого к этанолу возбудителя болезни. В целом можно сказать, что у незарегистрированных и непроверенных средств для дезинфекции может не быть дезинфицирующих свойств, и, следовательно, они могут не защитить пользователя.

Разрешено ли проводить инвентаризацию, делать ремонт или собирать интернет-заказы в магазинах? Имеется в виду не владелец торгового центра, а арендатор площади, для продолжения интернет-торговли.

Владельцу магазина и его работникам разрешено находиться в располагающихся в торговых центрах магазинах. Это означает что они могут проводить инвентаризацию, собирать интернет-заказы и т.д.

Разрешена ли уличная торговля? Если да, то какие ограничения нужно учитывать?

Уличная торговля разрешена, но стоит следовать предписаниям Департамента здоровья — нужно обеспечить достаточную чистоту всех площадей, следить, чтобы у клиентов и обслуживающего персонала не было признаков заболевания, количество находящихся в магазине / у прилавка людей нужно сократить до минимума, и обеспечить обособленность клиентов таким образом, чтобы было возможно соблюсти требование держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.

Может ли закрытый торговый центр предъявить счет за апрель арендующему торговую площадь предпринимателю? Есть ли прецедент или пункт закона, опираясь на который, можно было бы справедливо урегулировать вопрос аренды?

Обязательственно-правовой закон (VÕS) действует и во время особого (в некоторых переводах — чрезвычайного) положения. Согласно общему правилу части 1 ст. 103 обязательственно-правового закона, должник несет ответственность за нарушение обязательств, за исключением случая, когда нарушение обязательств является простительным.

Установленные публичной властью ограничения можно считать ситуацией форс-мажора и в случае, если:
• у арендодателя нет права предъявлять требование о возмещении ущерба или
• требовать уплаты неустойки или пени.
Вопрос ответственности может быть обозначен в договоре между сторонами. В то же время, в арендных отношениях действуют принципы добросовестности и разумности. Советуем обсудить вопрос с предпринимателем, арендующим площадь.

Могут ли магазины в сложившейся ситуации проводить кампании в интернет-магазинах? Ведь отправляясь за посылкой, человек контактирует с другими людьми.

В интернет-магазинах разрешено проведение кампаний, поскольку покупка в интернет-магазинах и получение товара через посылочные автоматы для человека намного безопаснее посещения торгового центра. В пользу посылочных автоматов говорит и тот факт, что большинство из них находится на улице, где мало людей и риск заражения меньше.

Например, Omniva регулярно чистит экраны посылочных автоматов. Но посылочные автоматы можно использовать и так, чтобы человек совсем не должен был физически соприкасаться с общеиспользуемыми поверхностями:
• на экран посылочных автоматов можно нажимать в перчатках, и
• во всех посылочных автоматах можно производить оплату бесконтактным платежом.
Также при покупках в интернет-магазине часто есть возможность заказать бесконтактную доставку на дом.

Больной человек ни в коем случае не должен идти за посылкой. При необходимости срок хранения посылки можно продлить до тех пор, пока человек не выздоровеет. Также нужно соблюдать правило 2 + 2: в общественном месте могут передвигаться вместе не более 2 человек, и необходимо держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.

Нужно ли во время пандемии платить в магазинах только картой, чтобы избежать распространения вируса через наличные деньги?

Людям уже сейчас рекомендовано использовать прежде всего бесконтактные платежи (лимит бесконтактных платежей временно составляет 50 евро) или платить банковской картой обычным способом.

Может ли тату-мастер продолжать работать?

На Сааремаа и Муху нет. На материковой части Эстонии это разрешено, при условии что перед работой с каждым новым клиентом обеспечивается достаточное использование индивидуальных средств защиты и антисептиков, а также достаточная уборка и проветривание. Одновременно предприниматель должен следить, чтобы у клиента и у обслуживающего персонала не было симптомов заболевания. Количество находящихся в помещениях людей должно быть сведено к минимуму, и должно быть обеспечено наличие достаточной дистанции между ними.

Разрешено ли сейчас торговым представителям ходить по магазинам (в т.ч. продуктовым), где они контактируют как с работниками, так и с покупателями? Они передвигаются по всей Эстонии и таким образом могут переносить вирус.

Если у торгового представителя нет возможности работать удаленно или ограничить текущие поездки, при выполнении работы нужно соблюдать все правила гигиены: использовать индивидуальные средства защиты и дезинфекции, а также держаться от посетителей магазина и работников на расстоянии 2 метров. Если у торгового представителя возникнут симптомы заболевания, то ему нужно обязательно оставаться дома.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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