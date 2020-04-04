Магазины, торговые центры, рестораны, заводы. Все, что нужно знать о действующих в стране ограничениях

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона о торговой деятельности государственный надзор за соблюдением правил, установленных для места осуществления деятельности торговца, на своей административной территории осуществляет волостная или городская управа.

Департаменту полиции и погранохраны распоряжением вменено в обязанность осуществлять надзор над соблюдением 2-метровой дистанции, то есть над поведением людей.

Как следят за соблюдением ограничений?

Мы надеемся, что люди понимают необходимость вести себя ответственно, чтобы препятствовать передаче вируса от человека к человеку. Полицейские вместе с партнерами постоянно патрулируют в общественных местах и, заметив нарушение, обращают внимание людей на действующий порядок. Дополнительная информация о требованиях: www.kriis.ee/ru

Куда следует сообщить, если видишь нарушение ограничений?

Если кто-то заметит, что ограничения нарушаются, об этом следует сообщить в местное самоуправление, непосредственно местной полиции, муниципальной полиции, охранному предприятию или позвонить по номеру 112. Задачей полиции, в первую очередь, является призывать людей к порядку и указывать на действующие требования. Если призыв к соблюдению порядка не помогает, можно назначить штраф 2000 евро.

Что будет, если магазин, учреждение или лицо не соблюдает введенные ограничения?

Если кто-то заметит, что ограничения нарушаются, об этом следует сообщить в местное самоуправление, непосредственно местной полиции, муниципальной полиции, охранному предприятию или позвонить по номеру 112. Задачей полиции, в первую очередь, является призывать людей к порядку и указывать на действующие требования. Если призыв к соблюдению порядка не помогает, можно назначить штраф 2000 евро.

Как долго будут действовать ограничения, касающиеся торговых центров и соблюдения дистанции?

Меры пересматривают не позднее, чем по прошествии каждых двух недель, чтобы оценить их влияние на препятствование распространению вируса.

Что будет с рынками? Их следует закрыть или они останутся открытыми?

Дополнительные ограничения на передвижение на рынки не распространяются. Продавцы должны соблюдать требования Департамента здоровья и обеспечить достаточное использование средств индивидуальной защиты и достаточную уборку, а также следить, чтобы у продавца и клиентов не было симптомов заболевания. Клиенты должны соблюдать 2-метровую дистанцию.

Могут ли продолжать работать те предприятия обслуживания, которые находятся в торговых центрах?

В торговых центрах могут продолжать работу продовольственные магазины, аптеки и магазины, где продают или сдают в аренду вспомогательные средства или медицинские устройства на основании карты вспомогательных средств или карты медицинских устройств (в том числе магазины очков и салоны оптики), банковские конторы, точки продажи телекоммуникационных предприятий, почтовые конторы и посылочные автоматы, а также места общественного питания, где еда продается только навынос и на месте не употребляется.

Каким образом магазин должен обеспечить требование к соблюдению 2-метровой дистанции между людьми? Также в решении правительства есть угроза, что магазин закроют, если он не выполнит это требование.

Мы надеемся, что люди осознают необходимость вести себя ответственно, чтобы предотвратить распространение вируса от человека к человеку. Владелец магазина может следить за количеством входящих людей, и при необходимости ограничить его, к тому же возможно напомнить клиентам о необходимости соблюдения данных требований.

Действуют ли какие-либо ограничения на время работы или ограничения на продажи для заправочных станций ?

Магазинная часть заправочной станции может оставаться открытой 24/7, часть с кафе, где еда и напитки употребляются на месте необходимо закрывать в 22 часа, разрешены лишь покупки с собой и курьерская доставка.

Распространяются ли устанавливаемые на торговые центры ограничения также на здания крытых рынков? Если да, то какие ограничения следует учитывать?

Если в здании крытого рынка торгуют продуктами питания, оно может оставаться открытым, но при условии, что продавцы предоставляют посетителям дезинфицирующие средства и обеспечивают достаточную чистоту поверхностей. Действует также общее ограничение: люди должны соблюдать 2-метровую дистанцию. Если помимо продуктов питания в здании крытого рынка продается одежда, то оно соответствует характеристикам торгового центра (много разных типов продавцов) и должно быть закрыто.

Как работают почтовые отделения?

• Почтовые отделения, расположенные в торговых центрах и не имеющие отдельного входа снаружи, остаются открытыми. Около входа и выхода должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.

• Почтовые отделения, расположенные в торговых центрах и имеющие отдельный вход в помещение, продолжают работу в обычном режиме при условии соблюдения всех санитарных требований.

• Почтовые отделения, расположенные в крупных сетях розничной торговли (не торговые центры), остаются открытыми.

• Отдельно расположенные почтовые отделения продолжают работу в обычном режиме.

• Открытыми также остаются почтовые отделения, которые находятся в торговых центрах и чьи посылки нельзя перенаправить в другое отделение в границах того же города. Это касается 16 местных почтовых отделений, которые находятся в маленьких торговых центрах по всей Эстонии. Открытыми остаются почтовые конторы: Kambja, Elva, Lihula, Mustla, Sindi, Võhma, Kehra, Keila, Maardu, Paldiski, Jõhvi, Kohtla-Järve, Iidla, Tapa, Kunda, Kohila.

Больше информации доступно на странице Omniva.

Есть ли описание более точных требований к ресторанам при передаче товара клиенту?

Обозначено ли какое-либо число людей, которые одновременно, например, могут работать на кухне ресторана?

Следует соблюдать общие требования к работадателям — обеспечивать достаточную очистку рабочих поверхностей, следить за здоровьем работников, обеспечить регулярное мытье рук или дезинфекцию рук, организовать работу таким образом, чтобы работники соприкасались с друг другом в минимальном объеме. Более точное руководство находиться на странице Ветеринарно-продовольственного департамента.

Можно ли использовать 80-градусную водку для дезинфекции рук?

Нет. Помимо алкоголя, средство для дезинфекции делают эффективным и другие компоненты, которые замедляют испарение средства с поверхностей или увлажняют их. Таким образом обеспечивается одноминутный контакт, необходимый для успешной борьбы с вирусом. Этанол сам по себе может не убить бактерии или вирусы, потому что слишком быстро испаряется. Использование этанола в качестве дезинфицирующего средства может замедлить активность возбудителя болезни, но это также может привести к появлению устойчивого к этанолу возбудителя болезни. В целом можно сказать, что у незарегистрированных и непроверенных средств для дезинфекции может не быть дезинфицирующих свойств, и, следовательно, они могут не защитить пользователя.

Разрешено ли проводить инвентаризацию, делать ремонт или собирать интернет-заказы в магазинах? Имеется в виду не владелец торгового центра, а арендатор площади, для продолжения интернет-торговли.

Владельцу магазина и его работникам разрешено находиться в располагающихся в торговых центрах магазинах. Это означает что они могут проводить инвентаризацию, собирать интернет-заказы и т.д.

Разрешена ли уличная торговля? Если да, то какие ограничения нужно учитывать?

Уличная торговля разрешена, но стоит следовать предписаниям Департамента здоровья — нужно обеспечить достаточную чистоту всех площадей, следить, чтобы у клиентов и обслуживающего персонала не было признаков заболевания, количество находящихся в магазине / у прилавка людей нужно сократить до минимума, и обеспечить обособленность клиентов таким образом, чтобы было возможно соблюсти требование держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.

Может ли закрытый торговый центр предъявить счет за апрель арендующему торговую площадь предпринимателю? Есть ли прецедент или пункт закона, опираясь на который, можно было бы справедливо урегулировать вопрос аренды?

Обязательственно-правовой закон (VÕS) действует и во время особого (в некоторых переводах — чрезвычайного) положения. Согласно общему правилу части 1 ст. 103 обязательственно-правового закона, должник несет ответственность за нарушение обязательств, за исключением случая, когда нарушение обязательств является простительным.

Установленные публичной властью ограничения можно считать ситуацией форс-мажора и в случае, если:

• у арендодателя нет права предъявлять требование о возмещении ущерба или

• требовать уплаты неустойки или пени.

Вопрос ответственности может быть обозначен в договоре между сторонами. В то же время, в арендных отношениях действуют принципы добросовестности и разумности. Советуем обсудить вопрос с предпринимателем, арендующим площадь.

Могут ли магазины в сложившейся ситуации проводить кампании в интернет-магазинах? Ведь отправляясь за посылкой, человек контактирует с другими людьми.

В интернет-магазинах разрешено проведение кампаний, поскольку покупка в интернет-магазинах и получение товара через посылочные автоматы для человека намного безопаснее посещения торгового центра. В пользу посылочных автоматов говорит и тот факт, что большинство из них находится на улице, где мало людей и риск заражения меньше.

Например, Omniva регулярно чистит экраны посылочных автоматов. Но посылочные автоматы можно использовать и так, чтобы человек совсем не должен был физически соприкасаться с общеиспользуемыми поверхностями:

• на экран посылочных автоматов можно нажимать в перчатках, и

• во всех посылочных автоматах можно производить оплату бесконтактным платежом.

Также при покупках в интернет-магазине часто есть возможность заказать бесконтактную доставку на дом.

Больной человек ни в коем случае не должен идти за посылкой. При необходимости срок хранения посылки можно продлить до тех пор, пока человек не выздоровеет. Также нужно соблюдать правило 2 + 2: в общественном месте могут передвигаться вместе не более 2 человек, и необходимо держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.

Нужно ли во время пандемии платить в магазинах только картой, чтобы избежать распространения вируса через наличные деньги?

Людям уже сейчас рекомендовано использовать прежде всего бесконтактные платежи (лимит бесконтактных платежей временно составляет 50 евро) или платить банковской картой обычным способом.

Может ли тату-мастер продолжать работать?

На Сааремаа и Муху нет. На материковой части Эстонии это разрешено, при условии что перед работой с каждым новым клиентом обеспечивается достаточное использование индивидуальных средств защиты и антисептиков, а также достаточная уборка и проветривание. Одновременно предприниматель должен следить, чтобы у клиента и у обслуживающего персонала не было симптомов заболевания. Количество находящихся в помещениях людей должно быть сведено к минимуму, и должно быть обеспечено наличие достаточной дистанции между ними.

Разрешено ли сейчас торговым представителям ходить по магазинам (в т.ч. продуктовым), где они контактируют как с работниками, так и с покупателями? Они передвигаются по всей Эстонии и таким образом могут переносить вирус.

Если у торгового представителя нет возможности работать удаленно или ограничить текущие поездки, при выполнении работы нужно соблюдать все правила гигиены: использовать индивидуальные средства защиты и дезинфекции, а также держаться от посетителей магазина и работников на расстоянии 2 метров. Если у торгового представителя возникнут симптомы заболевания, то ему нужно обязательно оставаться дома.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!