Магазин о случае с закованным в наручники клиентом: это будет для нас уроком

По словам пресс-секретаря Rimi Ксении Батс, перед судом между сторонами велся долгий диалог. ”К сожалению, достигнуть договоренности не удалось, поэтому дело было направлено в суд”, — сказала Батс.

Она отметила, что охранник отреагировал в соответствии с должностной инструкцией, то есть обратился к клиенту и попросил разъяснений.

Подтверждений от клиента тому, что платеж прошел, охранник не получил. ”В связи с этим и у охранника не было оснований полагать, что речь идет о технической ошибке и что платеж был совершен”, — пояснила она.

”Клиент возбудился, и это понятно, и охранник отреагировал в соответствии с ситуацией”, — добавила Батс.

”Очень жаль, что такой случай произошел и что дело дошло до суда. Мы со своей стороны получили урок, что впредь в случае подозрений со стороны клиента нужно в любом случае проверить, прошел ли платеж”, — резюмировала представитель Rimi.

Что же произошло

В одном из магазинов столичного района Теллискиви произошел неприятный инцидент: охранник приковал клиента наручниками к металлическому столбу, посчитав, что тот не оплатил товар в кассе самообслуживания.

Клиент счел это унизительным и обратился в суд. Все началось с того, что клиент приобрел в кассе самообслуживания товара на 7 евро и 61 цент.

После оплаты загорелся красный свет, но клиент его проигнорировал и стал выходить. Охранник задержал его и пристегнул наручниками к перекладине в ожидании приезда полиции. По прибытию полиции клиента освободили, но купленный товар не вернули. По мнению клиента, касса самообслуживания была сломана, в связи с чем он не смог нормально оплатить свои покупки.