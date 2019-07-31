Магазин о случае с закованным в наручники клиентом: это будет для нас уроком
По словам представителя сети Rimi, в одном из магазинов охранник применил в отношении клиента наручники, случай действительно достоин сожаления.
По словам представителя сети Rimi, в одном из магазинов охранник применил в отношении клиента наручники, случай действительно достоин сожаления.
По словам пресс-секретаря Rimi Ксении Батс, перед судом между сторонами велся долгий диалог. ”К сожалению, достигнуть договоренности не удалось, поэтому дело было направлено в суд”, — сказала Батс.
Она отметила, что охранник отреагировал в соответствии с должностной инструкцией, то есть обратился к клиенту и попросил разъяснений.
Подтверждений от клиента тому, что платеж прошел, охранник не получил. ”В связи с этим и у охранника не было оснований полагать, что речь идет о технической ошибке и что платеж был совершен”, — пояснила она.
”Клиент возбудился, и это понятно, и охранник отреагировал в соответствии с ситуацией”, — добавила Батс.
”Очень жаль, что такой случай произошел и что дело дошло до суда. Мы со своей стороны получили урок, что впредь в случае подозрений со стороны клиента нужно в любом случае проверить, прошел ли платеж”, — резюмировала представитель Rimi.
Что же произошло
В одном из магазинов столичного района Теллискиви произошел неприятный инцидент: охранник приковал клиента наручниками к металлическому столбу, посчитав, что тот не оплатил товар в кассе самообслуживания.
Клиент счел это унизительным и обратился в суд. Все началось с того, что клиент приобрел в кассе самообслуживания товара на 7 евро и 61 цент.
После оплаты загорелся красный свет, но клиент его проигнорировал и стал выходить. Охранник задержал его и пристегнул наручниками к перекладине в ожидании приезда полиции. По прибытию полиции клиента освободили, но купленный товар не вернули. По мнению клиента, касса самообслуживания была сломана, в связи с чем он не смог нормально оплатить свои покупки.
Помимо денег за товар клиент потребовал у магазина 3000 евро компенсации за безосновательное задержание на 30 минут, применение физической силы и наручников. Он утверждает, что большую часть времени, что он находился прикованным, его могли видеть все другие посетители магазина.
В суде магазин парировал, что не отвечает за нанесенный охранником нематериальный ущерб и поведение, поскольку речь идет о работнике договорного партнера. ”При этом охранник не совершил противоправных действий, поскольку после того, как на кассе самообслуживания загорелся красный свет, у него на основании поведении истца появилось обоснованное подозрение, что истец хочет уйти из магазина, не заплатив за товары”.
По мнению сети, время, которое ушло на выяснение обстоятельств (30 минут), не было неразумным. Также клиента не видели другие посетители, поскольку его пристегнули наручниками в специальном месте, которое сразу же огородили занавеской.
Согласно рапорту охранника, при задержании истца проверили в помещении, скрытом от глаз посторонних при помощи занавески, и предложили вынуть из кармана вещи. Также в качестве доказательства была приложена фотография. Ответчик отметил, что клиенту нужно было сотрудничать с охранником для выяснения обстоятельства вне зависимости от того, по какой причине на кассе загорелся красный свет.
Магазин предлагал клиенту возмещение в размере 100 евро, но он отказался.
Ни Харьюский уездный суд, ни Таллиннский окружной суд не увидели оснований для удовлетворения иска в полном объеме, поскольку достаточных доказательств по части требования о возмещении нематериального ущерба клиент не предоставил. А вот 7 евро и 61 цент по решению уездного суда магазин все-таки должен вернуть клиенту.
Уважаемые читатели Delfi, а случались ли у вас на кассах самообслуживания какие-либо инциденты? Присылайте свои истории на rus@delfi.ee!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Что происходит на балтийских курортах без русских
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон правильно
ViewSonic представила ColorPro Professional Display
Кокорин досрочно выпущен из СИЗО