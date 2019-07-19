19.07.2019, 17:50

Мадисон в ответ на критику со стороны Кальюлайд: есть быстрый способ положить конец ее страданиям — пусть просто уйдет в отставку

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Мадисон в ответ на критику со стороны Кальюлайд: есть быстрый способ положить конец ее страданиям — пусть просто уйдет в отставку
Foto: Rauno Volmar

Член EKRE Яак Мадисон пишет у себя на Facebook, что Керсти Кальюлайд, которая раскритиковала его партию в интервью изданию Foreign Policy, могла бы подать в отставку с поста президента.

”Президент Керсти Кальюлайд, которая в силу сильного мандата и поддержки считает себя президентом, удосужилась дать очередное интервью газете Foreign Policy. Позвольте привести фразу: ”Теперь мне приходится объяснять другим их глупые поступки и брать обратно их поражения””, — пишет Мадисон.

”Более подробных комментариев ее неподобающие президенту политически предвзятые и неуравновешенные высказывания, прозвучавшие в интервью, не заслуживают. Скажу только, что имеется один быстрый способ положить конец ее страданиям: пусть просто уйдет в отставку. Она может привести любую причину. Например, сказать, что не хочет быть президентом страны, где в правительство входит EKRE. Все бы вздохнули с облечением и все пошло бы своим чередом, а через некоторое время никто бы даже не вспомнил ее имени”, — рассуждает политик.

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