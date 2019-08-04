Мадисон удалил провокационный пост об "окончательном решении". Вместо него появился новый комментарий

Опубликованный в четверг пост Мадисона среди прочих осудил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа. Об отсылке к нацизму писали и за границей, особенно в немецких СМИ.

В четверг Мадисон написал в Facebook буквально следующее: „Uus Euroopa ja uus Saksamaa — ühel päeval lükkab eritrealane väikseid poisse emadega rongi ette, teisel päeval raiub süürlane mõõgaga kasahhi. Oleme sallivad ja avatud, eks. Die endgültige Lösung ist erforderlich.” (Новая Европа и новая Германия — сначала эритреец толкает под поезд матерей с маленькими мальчиками, потом сириец зарубил мечом казаха. Будем терпимы и открыты, не так ли. Требуется окончательное решение (нем.)”

К сегодняшнему дню пост Мадисона исчез. Вместо него возник комментарий, в котором он рассуждает, что его противники "ультралевые" и они "представители не самой высокой интеллигенции".

"Я не хочу (говорю только за себя) ни концентрационных лагерей, ни холокоста. Я хочу окончательного решения миграционного кризиса, который уничтожает Европу с ее историей и культурой", — написал депутат Европарламента. В новом комментарии он не извиняется за свое словоупотребление, а советует всем тем, кто его осудил, читать больше книг.