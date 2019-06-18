18.06.2019, 15:50

Мадисон: позиция Ратаса по Европейскому стабилизационному механизму противоречит интересам Эстонии


rus.delfi.ee
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Jaak Madison
Jaak Madison Foto: Madis Veltman

Выбранный в Европарламент Яак Мадисон написал в соцсетях, что он не согласен с позицией Ратаса по вопросу реформы Европейского стабилизационного механизма. Он поддерживает Хельме.

”То, что министр финансов Мартин Хельме на встрече министров финансов защищал позицию одноголосия, как всегда и было в Эстонии, это элементарно. То, что премьер-министр днем позже сообщил председателю Евросовета Дональду Туску, что у Эстонии нет такого желания, идет вразрез с интересами государства”, — считает Мадисон.

До сих пор налоговая политика Европы — единственная сфера, в которой необходим консенсус. Реформа Европейского стабилизационного механизма, при которой хватит одобрения 85% стран, чтобы наши деньги были разделены, например, для спасения немецких банков, — это большой шаг в направлении федеральной налоговой системы. Я искренне надеюсь, что если этот вопрос снова встанет, для нас это будет пределом”, — добавил политик.

В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.

Мартин Хельме в своем посте утверждает, что мандат именно такого содержания он получил от комиссии по делам Евросоюза. "Правительство поддерживает реформу ESM в целом. Но правительство и парламентская комиссия по делам Евросоюза уже много раз ранее заверяли, что мы поддерживаем при принятии решений принцип единогласия", — написал Хельме. Он добавил, что полномочия, таким образом, были, и это он защищал до конца.
Премьер-министр Юри Ратас еще в пятницу, 14 июня, отозвал особое мнение министра финансов Мартина Хельме в отношении реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), передает rus.err.ee.

"На основании согласованного правительством мандата, премьер-министр Ратас сообщил в пятницу президенту Европейского совета и президенту саммита еврозоны Дональду Туску, что Эстония убирает свою оговорку в проекте договора по ЕСМ", — собщил глава бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай.

Министр финансов Мартин Хельме встретился в четверг, 13 июня, со своими коллегами из еврозоны, чтобы обсудить, в частности, реформу ЕСМ. На совещении, которое продлилось ло 5 утра пятницы, Хельме остался один со своим требованием о том, чтобы решение по поводу использования средств кризисного фонда ЕСМ принималось единогласно, и, если такого достичь не удается, то у любой страны оставалось бы право вето.

Другие страны считают, что в некоторых случаях в кризисной ситуации для принятия решения о рекапитализации банков достаточно квалифицированного большинства в 85% голосов.

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