Мадисон: позиция Ратаса по Европейскому стабилизационному механизму противоречит интересам Эстонии

”То, что министр финансов Мартин Хельме на встрече министров финансов защищал позицию одноголосия, как всегда и было в Эстонии, это элементарно. То, что премьер-министр днем позже сообщил председателю Евросовета Дональду Туску, что у Эстонии нет такого желания, идет вразрез с интересами государства”, — считает Мадисон.

До сих пор налоговая политика Европы — единственная сфера, в которой необходим консенсус. Реформа Европейского стабилизационного механизма, при которой хватит одобрения 85% стран, чтобы наши деньги были разделены, например, для спасения немецких банков, — это большой шаг в направлении федеральной налоговой системы. Я искренне надеюсь, что если этот вопрос снова встанет, для нас это будет пределом”, — добавил политик.

В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.