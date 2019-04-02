Мадисон о просьбе Кальюлайд встретиться с Путиным: это выглядит достаточно жалко(70)
Член EKRE Яак Мадисон критикует желание Керсти Кальюлайд встретиться во время своего визита в Россию с Владимиром Путиным.
Член EKRE Яак Мадисон критикует желание Керсти Кальюлайд встретиться во время своего визита в Россию с Владимиром Путиным.
”Так как российская сторона очень хорошо осведомлена о том, что президент Эстонии едет на открытие посольства в Москве, то при желании было бы сделано и предложение о встрече с Путиным”, — пишет Мадисон в Facebook.
”Но так как предложения сделано не было и Кальюлайд сама просит о встрече, то это выглядит достаточно жалко. Еще менее года назад этот же человек обещал, что не поедет в Москву прежде, чем Россия ратифицирует пограничный договор. К счастью, она [Россия] этого не сделала”, — рассуждает политик.
Он полагает, что Кальюлайд вновь не исполнила свое обещание. ”Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости”, — добавляет он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.