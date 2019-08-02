02.08.2019, 15:30

Мадисон написал в Facebook провокационный пост. Журналист: это опять заставит говорить об Эстонии как о нацистском государстве

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rus.delfi.ee
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Мадисон написал в Facebook провокационный пост. Журналист: это опять заставит говорить об Эстонии как о нацистском государстве
Foto: Rauno Volmar

Если последний пост в Facebook евродепутата от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яака Мадисона разлетится по мировым СМИ, у многих вновь пояится причина говорить об Эстонии как государстве, где у власти находится партия нацистов, считает журналистка Вилья Кислер.

Мадисон написал в Facebook буквально следующее: „Uus Euroopa ja uus Saksamaa — ühel päeval lükkab eritrealane väikseid poisse emadega rongi ette, teisel päeval raiub süürlane mõõgaga kasahhi. Oleme sallivad ja avatud, eks. Die endgültige Lösung ist erforderlich.” (Новая Европа и новая Германия — сначала эритреец толкает под поезд матерей с маленькими мальчиками, потом сириец зарубил мечом казаха. Будем терпимы и открыты, не так ли. Требуется окончательное решение (нем.)”

"Здесь у нас начинают прежде всего обсуждать грамматические нюансы и подозрительно схожее звучание призыва Мадисона с известной задачей по отношению к евреям, поставленной в свое время в нацистской Германии. А Мадисон может пояснить, что не хотел сказать ничего плохого, просто прокомментировал недавние ужасные немецкие новости, к тому же он немного говорит по-немецки", - пишет журналистка.

”Нет, конечно, он не призывал никого уничтожать, а просто указал на серьезные и требующие решения проблемы”, — иронизирует Кислер.

”В свое время в Европе в отношении расистских жестов видных политиков EKRE в Рийгикогу не стали проводить семантический анализ. Они все безошибочно распознали. Нет сомнения, что в посте Мадисона слышится призыв к истреблению”, — делает вывод известная эстонская журналистка.

Юри Ратас, если это для правительства не красная линия, то тогда что может быть еще?” — вопрошает она.

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