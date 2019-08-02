Мадисон написал в Facebook провокационный пост. Журналист: это опять заставит говорить об Эстонии как о нацистском государстве

Мадисон написал в Facebook буквально следующее: „Uus Euroopa ja uus Saksamaa — ühel päeval lükkab eritrealane väikseid poisse emadega rongi ette, teisel päeval raiub süürlane mõõgaga kasahhi. Oleme sallivad ja avatud, eks. Die endgültige Lösung ist erforderlich.” (Новая Европа и новая Германия — сначала эритреец толкает под поезд матерей с маленькими мальчиками, потом сириец зарубил мечом казаха. Будем терпимы и открыты, не так ли. Требуется окончательное решение (нем.)”

"Здесь у нас начинают прежде всего обсуждать грамматические нюансы и подозрительно схожее звучание призыва Мадисона с известной задачей по отношению к евреям, поставленной в свое время в нацистской Германии. А Мадисон может пояснить, что не хотел сказать ничего плохого, просто прокомментировал недавние ужасные немецкие новости, к тому же он немного говорит по-немецки", - пишет журналистка.

”Нет, конечно, он не призывал никого уничтожать, а просто указал на серьезные и требующие решения проблемы”, — иронизирует Кислер.