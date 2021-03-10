Маардуский автобусный перевозчик Temptrans объявлен банкротом

"Если вкратце, то границы закрыли и наш бизнес встал. Платить лизинги стало нечем. В итоге все завершилось банкротством", — сказал в среду бывший член правления и один из акционеров Temptrans Александр Денисчев.

В 2019 году доход Temptrans от продаж составил около 1,8 млн евро, чистые убытки — около 105 000 евро.

По словам Александра Денисчева, к банкротству фирмы привела в первую очередь ситуация с международными рейсами, а происходящее на местном рынке — в 2018 году Temptrans проиграл конкурс на обслуживание общественных, а в 2019 году и коммерческих линий между Маарду и Таллинном — оказало не столь существенное влияние.

Александр Денисчев затруднился назвать общую сумму долгов Temptrans. При этом он подтвердил, что автопарк предприятия сейчас выставлен на торги.

Микроавтобусы Temptrans, курсировавшие между Маарду и Таллинном, на открытых аукционах продают судебные исполнители. 26 марта начнутся аукционы, на которых можно купить 4 микроавтобуса по начальной цене от 6000 евро до 9750 евро.

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