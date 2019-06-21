Маардуские власти поддержали в этом году 19 квартирных товариществ
В 2019 году Маардуская горуправа провела два конкурса проектных заявок и поддержала 19 квартирных товариществ города на общую сумму 58 823 евро, передает пресс-служба мэрии.
В 2019 году Маардуская горуправа провела два конкурса проектных заявок и поддержала 19 квартирных товариществ города на общую сумму 58 823 евро, передает пресс-служба мэрии.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, городское пособие на обустройство дворов всегда востребовано среди квартирных товариществ и пользуется большой популярностью.
”В этом году 15 товариществ при помощи города будут приводить свои дворы в порядок — строить парковки и системы отвода ливневых вод, реновировать пешеходные дорожки, устанавливать скамейки и видеокамеры. 4 квартирных товарищества получили пособия на реновацию фасада домой и ремонт крыши”, — рассказал мэр.
Маардуские квартирные товарищества могли в этом году ходатайствовать о получении городского пособия на благоустройство своих дворов и на повышение энергетической эффективности малых квартирных домов. Заявки принимались до 30 апреля 2019.
Ходатайствовать о получении финансирования со стороны города на благоустройство дворов можно в размере до 50% от общей стоимости проекта. Исключение составляют работы, представляющие широкий общественный интерес. В таком случае город может финансировать проект до 100%. Максимальная сумма городского пособия на одного ходатая составляет 3000 евро в год. Планируемые работы должны быть завершены к 1 декабря календарного года.
Пособие на повышение энергетической эффективности могут получить квартирные товарищества малых домов (до 20 квартир в доме), построенных до 1980 года. Пособие города составляет до 30% от общей стоимости проекта и не превышает 5000 евро в год. Учитывая широкий общественный интерес город может поддержать в порядке исключения проект товарищества в размере до 50% от общей стоимости проекта. Реализация проектов должна быть завершена к 31 декабря календарного года.
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