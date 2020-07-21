Маарду выделит порядка 35 000 евро для улучшения качества обедов для школьников

”Несомненно, обеспечение наших школьников качественным обедом в школах очень важно, ведь для многих учеников — это единственная возможность получить горячую пищу в течении дня. Это особенно актуально в нынешнее непростое время”, — сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

”Мы увеличим сумму дотации города и выделим на следующий учебный год дополнительно порядка 35000 евро. Это позволит нашим ученикам получать более разнообразные и качественные обеды в школе”, — добавил он.

В общеобразовательных учреждениях Маарду учится около 1340 школьников.