21.07.2020, 12:33

Маарду выделит порядка 35 000 евро для улучшения качества обедов для школьников


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Maardu
MaarduFoto: Eero Vabamägi

На сегодняшнем заседании Маардуской горуправы было приято решение с 1 сентября 2020 увеличить стоимость обеда для школьников. Теперь дневная стоимость питания для учеников школ Маарду составит 1.52 евро, из которых 1 евро выделяется государством и 0,52 евро местным самоуправлением.

”Несомненно, обеспечение наших школьников качественным обедом в школах очень важно, ведь для многих учеников — это единственная возможность получить горячую пищу в течении дня. Это особенно актуально в нынешнее непростое время”, — сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

”Мы увеличим сумму дотации города и выделим на следующий учебный год дополнительно порядка 35000 евро. Это позволит нашим ученикам получать более разнообразные и качественные обеды в школе”, — добавил он.

В общеобразовательных учреждениях Маарду учится около 1340 школьников.

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