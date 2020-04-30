Маарду открывает с понедельника стадионы для тренировок

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, правительство Эстонии дало четкий сигнал обществу о том, что пришло время постепенно ослаблять требования. ”Смягчение ограничений, несомненно, очень важно для благополучия и душевного здоровья людей. Постепенное открытие стадионов даст многим людям возможность возобновить занятия оздоровительным спортом и безопасно социализироваться с единомышленниками”, — считает мэр.

”При этом очень важно сохранять бдительность и соблюдать правило 2+2”, — добавил Архипов.

Проведение тренировок на стадионе возможно при условии, что участников в группе не более 10 человек. При организации мероприятия необходимо также придерживаться дистанции между участниками в 2 метра и рассеять членов группы, также при комплектации групп необходимо считаться с возрастом участников.

Используемый спортивный инвентарь необходимо дезинфицировать — ответственное лицо или тренер должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

Стадионы можно использовать для проведения спортивных тренировок ежедневно с 8.00 до 21.00. Тренировку необходимо зарегистрировать по телефону 557 6264 или электронной почте sergei.petrov@maardu.ee .

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!