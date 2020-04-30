Маарду открывает с понедельника стадионы для тренировок

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, правительство Эстонии дало четкий сигнал обществу о том, что пришло время постепенно ослаблять требования. ”Смягчение ограничений, несомненно, очень важно для благополучия и душевного здоровья людей. Постепенное открытие стадионов даст многим людям возможность возобновить занятия оздоровительным спортом и безопасно социализироваться с единомышленниками”, — считает мэр.
”При этом очень важно сохранять бдительность и соблюдать правило 2+2”, — добавил Архипов.
Проведение тренировок на стадионе возможно при условии, что участников в группе не более 10 человек. При организации мероприятия необходимо также придерживаться дистанции между участниками в 2 метра и рассеять членов группы, также при комплектации групп необходимо считаться с возрастом участников.
Используемый спортивный инвентарь необходимо дезинфицировать — ответственное лицо или тренер должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.
Стадионы можно использовать для проведения спортивных тренировок ежедневно с 8.00 до 21.00. Тренировку необходимо зарегистрировать по телефону 557 6264 или электронной почте sergei.petrov@maardu.ee .
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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