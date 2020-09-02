Лжеработники банка столкнулись с бдительной нарвитянкой. Полиция ставит ее в пример!

Хотя до сих пор, к сожалению, встречаются случаи, когда мошенникам удается запутать жертву и убедить пострадавшего в том, что звонят на самом деле из банка, радостно видеть, что большинство людей знает о таком виде мошенничества и не дает себя обмануть, сообщает полиция в социальных сетях.

Например, с полицией связалась нарвитянка, которой позвонила русскоязычная женщина с номера 3310310 и сказала, что звонит из банка Swedbank. Мошенница сказала женщине, что с ее счета было снято 150 евро, чего не могло случиться технически, так как данная карта уже заблокирована. Женщина сразу же прервала разговор и сообщила о звонке в полицию, чтобы она еще раз смогла предупредить о возможных опасностях и других людей.

Полиция благодарит всех, кто сообщает о таких звонках и просит рассказать о подобных опасностях друзьям и знакомым, так как не все люди следили летом активно за новостями.

По данным полиции, в июле и в августе, например, в Пыхьяской префектуре по состоянию на 26 августа было зарегистрировано 39 случаев мошенничества с общей суммой ущерба в 125 000 евро. Еще 20 случаев – в Идаской префектуре, 2 в Лыунаской и 1 в Ляэнеской префектуре.

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