23.10.2019, 16:41

Лыжный тоннель на Эхитаяте теэ открыт

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Лыжный тоннель на Эхитаяте теэ открыт
Ehitajate tee

На Эхитаяте теэ, под так называемой Ныммеской горкой построен 40-метровый металлический туннель диаметром 6 метров, позволяющий передвигаться по пешеходно-велосипедной дорожке ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ без пересечения Эхитаяте теэ.

Проектную документацию для строительства туннеля по заказу SA Eesti Terviserajad составило предприятие Teedeprojekt . Строительные работы осуществлены YIT Eesti AS. Договорная стоимость строительных работ составила 533 000 евро. Работы заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. К работам приступили 29 июля. Строительство тоннеля — первый этап строительства пешеходно-велосипедных дорожек ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ.

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