Лыжный тоннель на Эхитаяте теэ открыт

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Ehitajate tee

На Эхитаяте теэ, под так называемой Ныммеской горкой построен 40-метровый металлический туннель диаметром 6 метров, позволяющий передвигаться по пешеходно-велосипедной дорожке ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ без пересечения Эхитаяте теэ.