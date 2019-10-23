Лыжный тоннель на Эхитаяте теэ открыт

На Эхитаяте теэ, под так называемой Ныммеской горкой построен 40-метровый металлический туннель диаметром 6 метров, позволяющий передвигаться по пешеходно-велосипедной дорожке ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ без пересечения Эхитаяте теэ.
Проектную документацию для строительства туннеля по заказу SA Eesti Terviserajad составило предприятие Teedeprojekt OÜ. Строительные работы осуществлены YIT Eesti AS. Договорная стоимость строительных работ составила 533 000 евро. Работы заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. К работам приступили 29 июля. Строительство тоннеля — первый этап строительства пешеходно-велосипедных дорожек ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ.
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