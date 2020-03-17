Людям, оставшимся без работы из-за коронавируса, государство компенсирует 70% зарплаты

Министр социальных дел Танель Кийк сказал на пресс-конференции правительства, что утром во вторник в сотрудничестве с Кассой по безработице был разработан пакет мер для тех, кто в результате коронавируса временно остался без работы. Людям будет обеспечена компенсация по меньшей мере в размере 70% от их дохода.

Это касается людей, которые остались без возможности работать в результате решений правительства или вследствие экономического влияния заболевания на предпринимательство, например на сектор туризма, промышленности и так далее.

По словам Кийка, сейчас учитывают временную ситуацию продолжительностью в два-три месяца, но при необходимости эту помощь продлят.

Министр социальных дел сказал, что 70% компенсация сравнима с компенсацией, выплачиваемой по больничному листу. Он выразил надежду на то, что работодатели смогут и со своей стороны частично компенсировать нахождение работников дома. Если работодатели смогут предложить частичную занятость, люди смогут зарабатывать в дополнение к предлагаемому пакету помощи.