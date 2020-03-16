Людям без симптомов заболевания разрешено по работе покинуть остров или материк. Но обратно им будет уже не вернуться

”Покидать острова людям, проживающих на островах, но работающих на материке и желающих выехать на работу, разрешается в случае, если у человека нет симптомов заболевания. Аналогичное распоряжение действует в обратном направлении — с материка на острова разрешается выехать не имеющим симптомов заболевания людям, которые живут на материке, но работают на острове и желают выехать туда на работу”, — пояснил Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

”Однако эти люди должны учитывать, что вернуться назад по месту жительства они смогут только тогда, когда ограничение на передвижение будет отменено. В связи с этим убедительно просим жителей основательно продумать свои ежедневные действия и выезжать только в случае крайней необходимости. Ограничения введены для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса — чем меньше поездок, тем меньше этот риск. Просим с пониманием отнестись к данному ограничению как самих жителей, так и работодателей”, — добавил Кыплас.