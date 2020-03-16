Людям без симптомов заболевания разрешено по работе покинуть остров или материк. Но обратно им будет уже не вернуться

Согласно сегодняшнему распоряжению правительственной комиссии ЭР, Департамент полиции и погранохраны разрешают людям, не имеющим симптомов заболевания, отправляться по работе на острова или материк, но выехать в обратном направлении эти люди смогут только после отмены ограничений на передвижение.
”Покидать острова людям, проживающих на островах, но работающих на материке и желающих выехать на работу, разрешается в случае, если у человека нет симптомов заболевания. Аналогичное распоряжение действует в обратном направлении — с материка на острова разрешается выехать не имеющим симптомов заболевания людям, которые живут на материке, но работают на острове и желают выехать туда на работу”, — пояснил Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.
”Однако эти люди должны учитывать, что вернуться назад по месту жительства они смогут только тогда, когда ограничение на передвижение будет отменено. В связи с этим убедительно просим жителей основательно продумать свои ежедневные действия и выезжать только в случае крайней необходимости. Ограничения введены для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса — чем меньше поездок, тем меньше этот риск. Просим с пониманием отнестись к данному ограничению как самих жителей, так и работодателей”, — добавил Кыплас.
Введенное 14 марта распоряжением премьер-министра ограничение на передвижение касается островов Сааремаа, Муху, Хийумаа, Вормси, Кихну и Рухну. Решением от 16 марта это ограничение касается и острова Мания.
Полиция проверяет как пеших, так и пассажиров на транспортных средствах в портах Рохукюла, Хельтермаа, Виртсу, Куйвасту, Муналайд, Сыру и Трийги. Прибывать на острова или покидать их разрешается только имеющим на это право лицам.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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