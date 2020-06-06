Люди в Эстонии стали больше пить алкоголя
Каждый взрослый житель страны в прошлом году употреблял в среднем 10,4 литра абсолютного алкоголя — это примерно на 3% больше, чем годом ранее, сообщает rus.err.ee.
Каждый взрослый житель страны в прошлом году употреблял в среднем 10,4 литра абсолютного алкоголя — это примерно на 3% больше, чем годом ранее, сообщает rus.err.ee.
В прошлом году доходы населения выросли в среднем на 7%, а алкоголь подешевел в результате снижения акцизов примерно на 3%, что, по мнению экспертов Эстонского института конъюнктуры, именно и стало причиной увеличения потребления спиртных напитков.
В прошлом году взрослый житель Эстонии в среднем выпил 10,4 литров абсолютного алкоголя, а в позапрошлом — 10 литров.
"Интересно, что употребление алкоголя в прошлом году увеличилось не из-за водки, которая больше всего подешевела, а из-за виски, джина и коньяка. Это можно объяснить повышением зарплат, благосостоянием и уверенностью. Немного повлияли на результат вино и пиво. К счастью, спрос увеличился не настолько сильно, как могло бы быть", — считает директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.
По предварительным данным Института развития здоровья, от заболеваний, вызванных злоупотреблением спиртными напитками, умерли более пятисот человек. По сравнению с прошлым годом рост смертности не был резким, но стал самым большим за последние 10 лет.
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