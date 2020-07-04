Люди негодуют: посылки от AliExpress якобы пришли в Эстонию, но Omniva их не отдает. Правда ли это?

"Люди с начала года не могут получить посылки, хотя по трекингу они давно уже в Эстонии. Omniva складывает их в отдельный контейнер, говорит, что некому сортировать. А дальше что — на свалку отвезут?" — жалуются пользователи группы.

Почти во всех случаях речь идет о посылках из Китая, заказанных на AliExpress. Среди эстоноземельцев ходят слухи о неком контейнере, куда якобы Omniva скидывает посылки — называются разные причины, от приведенной выше нехватки рабочих рук, до того, что посылки скинули туда еще во время чрезвычайного положения и забыли.

"В Таллинне стоит огромный контейнер с посылками, пришедшими в период пандемии, и его не разбирают. Посылки, отправленные позднее, уже приходят и все в порядке. Когда будут разбирать — не понятно, и будут ли?" — пишут пользователи, ссылаясь якобы на информацию от работников почтовых отделений.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв говорит, что Omniva не держат прибывшие из-за рубежа посылки где-то в течение длительного времени: "Посылки, прибывающие из-за рубежа, обрабатываются/кодируются в логистическом центре, а затем уже напрямую поступают в поток посылок внутри Эстонии".

А что же насчет злосчастного контейнера с посылками? "Подобные утверждения чаще всего основываются на неверной информации отслеживания", — объясняет пресс-секретарь.

"Нужно иметь в виду, что если в среде отслеживания появилась первая отметка с местоположением "Эстония", то это часто означает, что посылка только вышла из экспортного терминала страны отправителя в направлении Эстонии и дата прибытия — предположительная. Это означает, что до прибытия в Эстонию еще пройдет при авиаперевозке несколько дней, а при морской и железнодорожной перевозке — недели или даже месяцы", — поясняет Omniva.

"Именно неверная информация отслеживания часто создает у клиентов впечатление, что посылки якобы уже длительное время находятся в Эстонии в ожидании. На самом деле задержки возникают чаще всего именно в международной цепочке поставок, где у Omniva есть мало возможностей повлиять на отправление", - подчеркивает эстонская почтовая служба.