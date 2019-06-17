"Люди дрались за еду": Еще одно письмо читательницы RusDelfi cо съемок фильма Нолана в Горхолле

Стыдно. Так стыдно за своих соотечественников мне не было никогда. Складывается огромное впечатление, что мы не европейская страна, которой мы все так гордимся, а огромная деревня. (...) Как в других странах снимают кино? Как перекрывают улицы? Почему в других государствах люди заинтересованы в кино или как минимум, уважают творчество и сам процесс? У нас же происходит нарастание какой-то озлобленности на всё незнакомое, а люди превращаются в Мосек, которые лают на слона.

То, как вели себя люди на съемках — это отдельный разговор. Было прислано несколько писем от компании-организатора о том, что это очень длительный и нудный процесс. О том, что, к-сожалению, придется сидеть на одном месте и возможность выйти будет не всегда. То же самое нам объяснили и на месте.

Для того, чтобы выйти из зала, нужно было попросить об этом персонал. Но люди, как стадо, просто вставали и уходили по своим делам во время съемок, хотя их просили делать всё организованно. А то, какие баталии люди устраивали, когда их просили сесть на место… даже не буду пересказывать.

А самое интересное, я прочитала кучу комментариев и даже статью видела, о том, какая ужасная еда. Но вы не видели картины, как люди за нее дрались. Как вырывали друг у друга бутерброды и набирали целую гору булочек, халява же! А когда не кормили едой более двух часов, я услышала комментарий от женщины рядом со мной: "А где еда? Мне сказали, будет еда”.