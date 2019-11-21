"Люди были добрее, а теперь злоба и ненависть". Почему мы хотим в СССР? Обзор комментариев RusDelfi

Если большая защищенность государством (бесплатное жилье, образование, медицина) и отсутствие инфляции, безработицы, проституции, бесполезной прожорливой многопартийности и т.д. это ностальгия по молодости, то жаль выросшие после СССР поколения. Им ностальгировать будет не о чем.
Во времена СССР ни одному ребёнку и в голову не пришло, чтобы прийти в школу с оружием.
Как хорошо жили в СССР без влияния западной и европейской культур, на неокрепшие мозги наших детей никто не влиял.
При СССР был мир, спокойствие, качественная еда, хорошая медицина.., но были, конечно, некоторые проблемы, но по сравнению современными — это мелочь.
Это точно. Даже я вернулся бы в СССР, если бы впридачу вернули 20 лет. Тем более заманчиво, что теперь-то я точно знаю, что говорить девушкам, чтоб добиться желаемого…
Люди были добрее и соседей знали, а теперь злоба и ненависть.
Одобряют развал СССР
Вернуться в СССР, когда он вдруг накрылся медным тазом? То голод, то война, то кукуруза, то битва за урожай!
Кажется, им всем нужно дружно взять и переехать в Беларусь.
Выяснилось, что на самом деле связывало Ищенко и доцента Соколова
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове
В Абакане пройдет турнир по хоккею с мячом памяти Вяткина