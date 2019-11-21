21.11.2019, 08:50

"Люди были добрее, а теперь злоба и ненависть": обзор комментариев RusDelfi под новостью о желании вернуться в СССР

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Banaane ei ole
Banaane ei oleFoto: Jaanus Lensment

Во вторник RusDelfi опубликовал мнение 5 разных людей о том, почему почти половина наших читателей хотят обратно в СССР. Как на это отреагировали комментаторы портала?

Считают, что раньше было лучше

  • Если большая защищенность государством (бесплатное жилье, образование, медицина) и отсутствие инфляции, безработицы, проституции, бесполезной прожорливой многопартийности и т.д. это ностальгия по молодости, то жаль выросшие после СССР поколения. Им ностальгировать будет не о чем.
  • Во времена СССР ни одному ребёнку и в голову не пришло, чтобы прийти в школу с оружием.
  • Как хорошо жили в СССР без влияния западной и европейской культур, на неокрепшие мозги наших детей никто не влиял.
  • При СССР был мир, спокойствие, качественная еда, хорошая медицина.., но были, конечно, некоторые проблемы, но по сравнению современными — это мелочь.
  • Это точно. Даже я вернулся бы в СССР, если бы впридачу вернули 20 лет. Тем более заманчиво, что теперь-то я точно знаю, что говорить девушкам, чтоб добиться желаемого…
  • Люди были добрее и соседей знали, а теперь злоба и ненависть.


Одобряют развал СССР

  • Вернуться в СССР, когда он вдруг накрылся медным тазом? То голод, то война, то кукуруза, то битва за урожай!
  • Кажется, им всем нужно дружно взять и переехать в Беларусь.
  • Мне и в Евросоюзе неплохо.
  • Так почти половина читателей пенсионеры, вот они и хотят обратно в СССР. Тогда они были молоды и все у них было хорошо, а щас ели концы с концами сводят на пенсии, вот и хотят обратно.
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