20.06.2019, 13:16

Люди бегут со съемок в Горхолле: Allfilm объявил дополнительный кастинг. 6 причин, почему

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rus.delfi.ee
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Nolani filmivõtte rahvas
Nolani filmivõtte rahvasFoto: Margus Pahv

Кинокомпания Allfilm сегодня объявила дополнительный набор в массовку для фильма Нолана "Tenet", так как многие утром не пришли на площадку.

В четверг съемки фильма должны были начаться в 7 утра. Во столько начинались другие съемочные дни — 16 и 19 июня. Сегодня, 20 июня, съемки стартовали лишь в 11 утра, так как многие актеры не пришли на площадку и организаторы должны были в экстренном порядке набирать новых героев. Завтра состоится еще один съемочный день для массовки — Allfilm уже ищет новых людей, так как есть опасность, что многие опять не придут в пятницу.

Почему так получилось?

  1. Слишком много сидеть. С 6 утра до 21 вечера — 15 часов. Это долго непрофессионалов.
  2. Снимают на рабочей неделе в среду и четверг. Если посвятить выходной съемкам можно, то пропустить работу намного сложнее.
  3. Снимают два дня подряд. В среду народ пришел, а в четверг уже нет. (До этого был перерыв — понедельник и вторник).
  4. Нужно только сидеть на кресле. Это, согласитесь, не очень интересно.
  5. Маленькая зарплата. 50 евро на руки — меньше минималки, если брать почасовую.
  6. Нельзя пользоваться телефоном. Для кого-то, это очень тяжело.


Минусов не так много, но они достаточно весомые. Надеемся, команда Нолана найдет людей и они доснимут сцену в Горхолле.

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