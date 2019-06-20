Люди бегут со съемок в Горхолле: Allfilm объявил дополнительный кастинг. 6 причин, почему

В четверг съемки фильма должны были начаться в 7 утра. Во столько начинались другие съемочные дни — 16 и 19 июня. Сегодня, 20 июня, съемки стартовали лишь в 11 утра, так как многие актеры не пришли на площадку и организаторы должны были в экстренном порядке набирать новых героев. Завтра состоится еще один съемочный день для массовки — Allfilm уже ищет новых людей, так как есть опасность, что многие опять не придут в пятницу.

Почему так получилось?

Слишком много сидеть. С 6 утра до 21 вечера — 15 часов. Это долго непрофессионалов. Снимают на рабочей неделе в среду и четверг. Если посвятить выходной съемкам можно, то пропустить работу намного сложнее. Снимают два дня подряд. В среду народ пришел, а в четверг уже нет. (До этого был перерыв — понедельник и вторник). Нужно только сидеть на кресле. Это, согласитесь, не очень интересно. Маленькая зарплата. 50 евро на руки — меньше минималки, если брать почасовую. Нельзя пользоваться телефоном. Для кого-то, это очень тяжело.



Минусов не так много, но они достаточно весомые. Надеемся, команда Нолана найдет людей и они доснимут сцену в Горхолле.

