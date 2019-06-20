Люди бегут со съемок в Горхолле: Allfilm объявил дополнительный кастинг. 6 причин, почему(26)
Кинокомпания Allfilm сегодня объявила дополнительный набор в массовку для фильма Нолана "Tenet", так как многие утром не пришли на площадку.
Кинокомпания Allfilm сегодня объявила дополнительный набор в массовку для фильма Нолана "Tenet", так как многие утром не пришли на площадку.
В четверг съемки фильма должны были начаться в 7 утра. Во столько начинались другие съемочные дни — 16 и 19 июня. Сегодня, 20 июня, съемки стартовали лишь в 11 утра, так как многие актеры не пришли на площадку и организаторы должны были в экстренном порядке набирать новых героев. Завтра состоится еще один съемочный день для массовки — Allfilm уже ищет новых людей, так как есть опасность, что многие опять не придут в пятницу.
Почему так получилось?
Минусов не так много, но они достаточно весомые. Надеемся, команда Нолана найдет людей и они доснимут сцену в Горхолле.
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