Любовь жителей Эстонии к природе наносит ей значительный ущерб
В Тарту ученые на конференции обсуждают, как защитить болота Эстонии: урон природе наносят добыча торфа и увлеченность жителей страны прогулками по экологическим тропам.
В Тарту ученые на конференции обсуждают, как защитить болота Эстонии: урон природе наносят добыча торфа и увлеченность жителей страны прогулками по экологическим тропам.
Специалисты считают, что в сравнении с Европой состояние эстонских водно-болотных угодий не настолько плохое, однако нельзя сказать, что проблемы полностью отсутствуют, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Болота Эстонии давно стали излюбленным местом туристов и местных жителей. Многочисленные тропы здоровья дают возможность любителям пеших прогулок полюбоваться красотой местных широт. Однако специалисты говорят, что на тропах становится слишком тесно.
"Мы не должны ходить везде и быть так называемыми первыми ступившими на землю. Это приведет к тому, что все природные места будут полны наших следов. У животных, птиц и даже насекомых должно быть свое пространство. Над этим мы и работаем", – сказала лектор по экотуризму Эстонского университета естественных наук Марика Козе.
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