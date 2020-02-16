Любовь жителей Эстонии к природе наносит ей значительный ущерб

Специалисты считают, что в сравнении с Европой состояние эстонских водно-болотных угодий не настолько плохое, однако нельзя сказать, что проблемы полностью отсутствуют, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Болота Эстонии давно стали излюбленным местом туристов и местных жителей. Многочисленные тропы здоровья дают возможность любителям пеших прогулок полюбоваться красотой местных широт. Однако специалисты говорят, что на тропах становится слишком тесно.

"Мы не должны ходить везде и быть так называемыми первыми ступившими на землю. Это приведет к тому, что все природные места будут полны наших следов. У животных, птиц и даже насекомых должно быть свое пространство. Над этим мы и работаем", – сказала лектор по экотуризму Эстонского университета естественных наук Марика Козе.