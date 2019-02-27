Любовь к Эстонии и 300 подружек: кем был убитый в ночном клубе Poseidon член Кемеровской группировки Лаури Меримаа aka Лаврентий Палыч?

В январе 2017-го в Таллиннском горхолле в ночном клубе Poseidon убили Лаури Меримаа (41) и его друга Сергея Перманова (37).

В феврале этого года Харьюский уездный суд признал виновными в убийствах братьев Эрика (39) и Стена Круузимяги (38), назначив им наказание в виде 20 и 15 лет тюремного заключения соответственно. Братья не признают себя виновными и собираются обжаловать приговор.

Ekspress освещал двойное убийство в Poseidon на протяжении всего судебного процесса. На прошлой неделе дали слово отцу братьев Круузимяги, на этот раз говорят друзья и знакомые Меримаа.

Отть Кийвикас, тренер по культуризму: Чем занимался Лаури, скажу честно, я не имел понятия. В тренажерный зал ведь ходят самые разные люди. Я помню его с начала 2000-х со спортклуба Planet Sport в Таллинне в Кристийне. Лаури был сильным любителем, часто спрашивал совета по поводу пищевых добавок.

О его исчезновении я услышал, наверное, год спустя. С кем-то зашел разговор, и я сказал, что Лаури давно не было видно. Мне ответили: "Ты не знаешь? Его убили".

Лаури был физически сильным человеком. Он точно не был легким противником, чтобы убрать его на тот свет, скажем честно. Не был легкой добычей для кого бы то ни было.

Айвар Тоотси, друг: Стилем жизни Лаури было побеждать и завоевывать! Мы познакомились в 90-х. Его родственник агитировал меня поехать с Лаури на судебное заседание в Йыгева. Наконец я согласился, и мы поехали на моем спортивном автомобиле Ford Probe. Суд состоялся, и после проведенного в Батарейной времени Лаури назначили условное наказание (было, кажется, за вымогательство), и мы с большим ликованием поехали в Таллинн сразу в бар и ночной клуб.